Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 16 settembre 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci saranno delle situazioni interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, ma anche Toro e Gemelli. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti nella settimana 9-16 settembre 2025.

ARIETE: vivete una fase di felicità e rinnovamento, fate quello che vi sentite e otterrete dei benefici importanti in questo momento. Godetevi il percorso, siete un grande trascinatore e avete voglia di essere determinanti.

Amadeus e la frecciatina: "Avrei portato a Sanremo Baby Gang e Shiva"/ "Tornerei a Sanremo a 80 anni"

TORO: nel campo dei sentimenti, la settimana potrebbe presentare qualche piccola crepa. Non aspettatevi un grande gesto, siete meno equilibrati del solito ma alla distanza potrebbe venire fuori qualcosa di buono grazie alla vostra determinazione.

GEMELLI: Non è la settimana per battere record personali di produttività, ma piuttosto per affinare la tua tecnica. Avrete presto voglia di bellezza e soddisfazioni.

Gianluigi Nuzzi, frecciata ad Alberto Matano: "C'è chi si occupa di piccioni"/ L'attacco a La vita in diretta

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 16 settembre 2025

Non è finita qui, nei prossimi giorni ci saranno novità anche per i nati sotto il segno di Leone, Cancro e Bilancia, scopriamo nel dettaglio le previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti. Previste tante sorprese sia in amore che sul lavoro, ecco cosa potrebbe accadere:

LEONE: Nel campo dell’amore, la tua duttilità sarà la chiave per un passaggio vincente, in questo momento vi sentite come un capitano al centro del gioco, pronto a gestire tutto.

Barbara D’Urso ospite a Belve?/ Svelato il ‘sogno’ di Francesca Fagnani: “Vuole lei e Chiara Ferragni!”

CANCRO: la tua innata duttilità sarà la chiave per affrontare ogni situazione con la grazia di chi sa adattarsi. Sentirai una spinta interiore, un temperamento che vi darà la possibilità di avere la meglio su tanto altro.

BILANCIA: Sarai in grado di muoverti con una fluidità sorprendente, affrontando ogni situazione. In amore riuscirete a instaurare delle buone connessioni con qualcuno di insospettabile.