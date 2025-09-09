Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 16 settembre 2025: dai Pesci allo Scorpione

Inizia una nuova settimana pronta a portarsi dietro una valanga di sorprese e cambiamenti, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle novità importanti nella settimana 9-16 settembre 2025. Secondo il noto astrologo soffierà un vento di cambiamenti sopra le teste dei nati sotto il segno del Capricorno, ma non solo:

CAPRICORNO: la vostra concentrazione sarà al massimo, quasi come se avessi un radar incorporato per raccogliere le occasioni. Avrete la possibilità di leggere tra le righe delle situazioni, anticiperete alcune conclusioni.

SAGITTARIO: siete comprensivi e questo vi sta aiutando. Nel campo affettivo, la tua capacità di creare legami profondi, quasi come un’intesa sott’acqua, vi darà l’occasione di nuotare in acque serene. I rapporti di amicizia vi sorridono ed è sempre una buona notizia.

ACQUARIO: avete una mente brillante che vi tirerà fuori dai guai nei prossimi giorni. Saprete cavarvela alla grande, le vostre amicizie sono un punto fermo in questo momento.

Non è finita qui, secondo le previsioni degli astri di Mauro Perfetti, i prossimi giorni saranno particolarmente intriganti anche per i nati sotto il segno dei Pesci, scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere in questi giorni:

PESCI: Sul fronte lavorativo, la tua professionalità sarà la tua arma vincente. Affronterai ogni compito con la grinta di chi non si arrende mai. In amore la vostra personalità si fa sentire bene, avete grinta da vendere.

VERGINE: non aspettatevi un podio immediato sul lavoro, concentratevi sui miglioramenti da attuare. In amore avete bisogno di stabilità e chiedete chiarezza nel caso dovesse mancare.

SCORPIONE: avete bisogno di maggior chiarezza in questo momento, sentite una carte pressione sul collo e presto potrete godere di qualche novità.