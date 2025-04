Nella puntata di ieri de I Fatti Vostri condotto da Anna Falchi e Tiberio Timperi c’è stata come sempre la rubrica delle stelle dove Paolo Fox ha svelato l’oroscopo settimanale dal 1 al 6 aprile 2025 per tutti e dodici i segni dello zodiaco, analizzando le sfere professionali e sentimentali, e senza dimenticare la fortuna negli incontri. Quindi vediamo, ora, le previsioni dello zodiaco segno per segno sempre stando a quanto ha detto Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 31 marzo 2025/ Pesci alla riscossa, Ariete protagonisti in amore

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 1 al 6 aprile 2025

ARIETE: nonostante la loro forza i nati sotto questo segno sono un po’ pensierosi, fa sapere Paolo Fox. Quando hanno un grande cielo hanno la tendenza a non curarsi troppo degli altri, quindi meglio fare attenzione. Sul fronte del lavoro bisogna capire come agire, sempre con prudenza.

Paolo Fox, oroscopo di aprile 2025/ Riscossa per l'Ariete, problemi in amore per i Gemelli

TORO: possono contare su una bella dose di fascino. Sono tornati attivi molti pianeti, quindi grande energia da sfruttare in tutti i campi. Arrivano delle conferme dopo un periodo un po’ debole.

GEMELLI: i nati sotto questo segno rischiano di innervosirsi un po’, quindi meglio evitare qualsiasi situazione che potrebbe metterli in seria difficoltà. Meglio mettere in ordine alcuni rapporti di lavoro. Venere in opposizione quindi occhio alle coppie di lunga data.

CANCRO: grande forza da parte di Venere, Marte e Mercurio. Da qui al mese di giugno possono contare su tante cose in più. Devono concedere un po’ di spazio all’amore anche perché potrebbero avere molta fortuna.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di domani 27 marzo 2025/ Bilancia riflessiva, Sagittario top

LEONE: possono vincere tutte le sfide che si pongono davanti entro l’inizio dell’estate. Venere e Mercurio in aspetto interessante. Luna dissonante, poi potranno recuperare bene per tutta la settimana.

VERGINE: devono fare i conti con alcune tensioni e poi ci sono anche i compromessi da accettare se sul lavoro va tutto a rilento. Se ci sono delle divergenze creative bisogna avere il coraggio aspettare prima di reagire e combinare casini.

BILANCIA: niente più opposizioni planetarie che c’erano nel mese di marzo. Discreta capacità d’azione che permea il mese di aprile anche perché Venere non è più opposta. Bene l’amore e anche il lavoro.

SCORPIONE: finalmente le loro qualità sono notate e possono anche risolvere dei problemi. Cielo che guarda al loro futuro

SAGITTARIO: situazione scomoda con i pianeti, purtroppo, quindi devono portare pazienza. Potrebbero essere un po’ giù di corda. Chi ha avuto dei problemi dal punto di vista fisico, tipo influenze, meglio rilassarsi e riposarsi così che tornino nel pieno delle loro forze al più presto, lo assicura l’oroscopo di Paolo Fox.

CAPRICORNO: finalmente si liberano delle tensioni delle ultime settimane. Anche i meno confusi comunque si sentono messi in stallo. Devono capire cosa fare della loro vita quindi il consiglio dell’astrologo è quello di fermarsi per riflettere. In amore le cose vanno decisamente meglio.

ACQUARIO: situazione astrologica un po’ fumosa, la chiarezza non è di questo periodo. Non hanno grandi pianeti contrari, ma non sentono gli stimoli giusti. Il consiglio è quello di cercare di essere originali e fare cose che non fanno gli altri. Devono buttarsi in amore senza pensarci neanche un secondo.

PESCI: possono contare su un sacco di pianeti favorevoli come Mercurio, Venere, Marte e Saturno, fa sapere l’oroscopo di Paolo Fox. Sono solo all’inizio di una fase interessante. Possono riversare le loro energia sui prossimi progetti.