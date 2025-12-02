Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 1 al 7 dicembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 1 al 7 dicembre 2025 svelato nella sua rubrica a I Fatti Vostri su Rai2, tenendo conto di amore, lavoro e fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni fino al 7 dicembre 2025

ARIETE: periodo favorevole per quanto riguarda la sfera sentimentale. Bene Venere, Marte e Sole. Fase di rinascita e nuove energie. Il futuro è solo nelle loro mani. Periodo di grande autonomia emotiva e libertà di scelta. Il cambiamento va abbracciato.

TORO: in settimana si sentiranno ricaricati e pieni di energie. Possono voltare pagina rispetto ai legami che non danno più nulla. Spinta forte dei pianeti e delle stelle. In storie tiepide non vale la pena sprecare la loro forza. Importante transito della Luna.

GEMELLI: Venere contraria che mette alla prova la loro vita. L’insofferenza potrebbe riemergere in maniera molto forte. Giornate migliori per il lavoro? Giovedì e venerdì. La creatività alimentata dalla Luna e infatti possono nascere delle idee vincenti. Attenzione alla gestione delle finanze.

Paolo Fox svela le previsioni della settimana: l’oroscopo dal 1 al 7 dicembre 2025

CANCRO: tempo di mettere a fuoco cosa desiderano davvero dalla loro vita. Più flessibilità da parte del partner. Domenica di completo recupero grazie all’intervento provvidenziale della Luna. Alcuni sentono un notevole peso sulle spalle dal quale devono liberarsi al più presto. Autorevolezza da parte di Giove e Saturno, dice Paolo Fox con il suo oroscopo.

LEONE: il consiglio per questa settimana è di ascoltare i consigli preziosi degli amici al fine di affrontare le dinamiche affettive con più tranquillità. Opportunità per l’anno prossimo. Ondata di fiducia e di ottimismo in ambito professionale. Possono chiedere aiuto ai colleghi.

VERGINE: fase di incertezza per quel che riguarda l’amore. Non devono farsi influenzare dalle cattive compagnie. I sentimenti necessitano cura e spazio. I momenti difficili vanno affrontati con tenacia e non devono lasciarsi sopraffare. Alcuni necessitano di un cambiamento profondo.