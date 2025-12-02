Svelato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 1 al 7 dicembre 2025 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, 1-7 dicembre 2025, svelato a I Fatti Vostri dove tiene una rubrica molto seguita tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ecco, dunque, le previsioni per amore, lavoro e fortuna:

Paolo Fox svela l’oroscopo settimanale: le previsioni dal 1 al 7 dicembre 2025

BILANCIA: i pianeti danno loro leggerezza e spensieratezza. Desiderano essere ancora più indipendenti. Giornate d’oro quelle di giovedì e venerdì. Alcuni rischiano di essere invischiati in una storia che non vedrà nulla di buono. Possono procedere con sicurezza sul lavoro. L’anno prossimo sarà pieno di soddisfazione.

SCORPIONE: Mercurio parla di un periodo decisivo per l’amore. Sono loro ad avere le redini della loro vita. Le relazioni meritano attenzione completa. Ricca di stimoli la settimana per quel che concerne la sfera professionale. Possono ricercare gli strumenti giusti per terminare un accordo.

SAGITTARIO: periodo dinamico e stimolante per quel che riguarda l’amore. Grandi chance per l’anno prossimo. Non bisogna trascurare le persone care e le amicizie. Riceveranno le risposte sul lavoro tanto a lungo attese. Possono afferrare al volo le occasioni, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale per amore e lavoro: le previsioni di Paolo Fox

CAPRICORNO: la loro mente è assorbita dalle sfide professionali e dal bilancio economico. Gli ultimi tempi sono stati molto tesi, ma non devono perdere la speranza per dei momenti migliori. Non bisogna agire d’impulso. Ogni proposta va valutata con attenzione.

ACQUARIO: devono mettere in chiaro alcune situazioni nella loro vita emotiva e familiare. Non bisogna temere i confronti. Il consiglio per i single è quello di partire. Le prospettive professioni aumentano. Per recuperare terreno perso questo è il periodo ideale. Desiderano la stabilità economica.

PESCI: sentono una profonda insoddisfazione. Alcuni sono assorbiti dagli impegni di lavoro. Giornata emotivamente agitata quella di venerdì. Domenica ideale, invece, per ritrovare equilibrio e serenità. Giove consiglia loro di circondarsi di persone forti in ambito professionale.