Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox (10-16 novembre 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Proseguiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 novembre 2025 (tratto dalla sua rubrica a I Fatti Vostri) tenendo presente dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Paolo Fox svela le previsioni settimanali per gli ultimi segni

BILANCIA: l’equilibro è da ritrovare. come? Amministrando meglio le questioni di lavoro. Possono parlare di più, esporsi. Devono capire cosa desiderano davvero durante questa settimana.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 10-16 novembre 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

SCORPIONE: non possono perdersi l’occasione di dire quello che pensano. Non devono autosabotarsi. Devono fare quello che si sentono di fare, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

SAGITTARIO: segno che rinasce dopo alcune settimane claudicanti. Tante idee nella testa. Sono giovani, carichi, hanno sempre voglia di mettersi in gioco. Aiutano gli altri a star bene. Sono una risorsa energetica. Mercurio attivo, torna una bella carica.

Oroscopo di oggi Paolo Fox, 7 novembre 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: i segni al top

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025: cosa dice Paolo Fox

CAPRICORNO: sono tosti come non mai quelli nati sotto questo segno. Hanno potere in questo momento. In famiglia decidono quello che vogliono. Sono saggi. Devono dare di più a livello emotivo.

ACQUARIO: segno che deve puntualizzare le cose che non vanno. Economie traballanti? È capitato perché le risorse non sono tante. Potrebbe arrabbiarsi con coloro che gli devono dei soldi. Non è facile quadrare i conti in amore perché ci sono delle interferenze.

PESCI: possono fare quello che vogliono nella loro vita. Albergano in loro grandi intuizioni. Possono ottenere grandi risultati. Devono stare attenti a quello che capita loro.

Oroscopo di oggi Paolo Fox, 7 novembre 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro