Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 novembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 novembre 2025 tratto dalla sua rubrica tenuta nella trasmissione I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni fino al 16 novembre 2025

ARIETE: cielo che li mette in una situazione di stress. Giove che parla di lavoro. Scelgono le strade sempre più difficili. Necessitano di arrabbiarsi per far valere le loro idee. Settimana che nasce con un buon Mercurio. Troppe questioni da risolvere.

Oroscopo di oggi Paolo Fox, 7 novembre 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: i segni al top

TORO: momento in cui sono gagliardi e forti. Sono molto attivi a livello lavorativo. Venere c’è, va coltivato, bene l’amore, anche se potrebbero esserci delle distanze.

GEMELLI: lavoro? Hanno modificato il loro ruolo. Sono favoriti. Mercurio opposto. Ci sono troppe tensioni. Si stanno accomodando un po’ troppo.

Oroscopo di oggi Paolo Fox, 7 novembre 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

Paolo Fox svela le previsioni della settimana: l’oroscopo per amore e lavoro

CANCRO: è il tempo giusto per qualsiasi cosa. Emozioni forti, amori che tornano. Tutto rema a loro favore, anche per quanto riguarda il lavoro, dove si risolveranno delle cose.

LEONE: il successo non manca. La fine dell’anno aiuterà a iniziare meglio il 2026. Venere nervosa che parla di situazioni sentimentali che vanno curate. È tutta una questione di rapporti con gli altri. Non ascoltano le critiche.

VERGINE: settimana di nervosismo e preoccupazione. Sono in una condizione di stallo. Sta cambiando qualcosa sul lavoro. In amore Venere torna attiva. Possono concedersi di più dal punto di vista amoroso, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 4-9 novembre 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci