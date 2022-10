Oroscopo settimanale Paolo Fox 10-16 ottobre/ Acquario, Cancro, Vergine e Pesci

Oroscopo settimanale Paolo Fox 10-16 ottobre: Acquario traboccanti di emozioni, piccoli alti e bassi per i Cancro

5 ottime stelle attendono voi amici dell’Acquario in queste nuovo oroscopo settimanale di Paolo Fox, pubblicato sulla rivista Diva. In amore queste giornate saranno veramente pregne di emozioni, specialmente per voi single attorno a venerdì potreste incappare in una qualche novità grazie alla bellissima Luna che vi attende! Sul lavoro, invece, siete all’inizio di un percorso di importanti rinnovamenti e non si può escludere che prima del 16 potreste ricevere una fantastica notizia inaspettata! Dovrete fare delle scelte, però, occhio a valutarle bene.

Voi carissimi Cancro dall’oroscopo settimanale di Paolo Fox ne uscite con 4 stelle! In amore state attenti nel caso in cui ultimamente aveste affrontato una qualche perplessità o un litigio, meglio non evitare di parlarne nuovamente. Venere vi è contraria, ma verso domenica la Luna dovrebbe entrare nel vostro segno, donandovi una grandiosa passionalità rinnovata! Sul lavoro sembra che la produttività non manchi, mentre una qualche novità potreste incontrarla, ma solo se aveste già avanzato una richiesta nelle scorse giornate. Se non aveste avanzato nessuna richiesta, invece, attendete almeno fino all’arrivo della Luna per farlo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 10-16 ottobre: importanti novità amorose nell’aria per Vergine e Pesci

Carissimi nati sotto la Vergine, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, redatto per la rivista Diva, vi assegna 4 stelle. Le prime giornate della settimana sembrano regalare ottimi momenti amorosi e se nascesse una relazione in questo periodo, avrebbe tutte le carte in regola per diventare duratura ed importante! State solo attenti a non trascurare le esigenze del partner per dedicarvi prioritariamente alla vostra professione. Infatti, il lavoro procederà piuttosto bene in queste 7 giornate, ma non aspettatevi di poter incappare in nulla di troppo importante o concreto. Occhio ai passi falsi, soprattutto venerdì.

4 stelle anche per voi amici dei Pesci in questo oroscopo settimanale di Paolo Fox, con una Venere meravigliosa che vi trascina verso un amore passionale! Le coppie che nell’ultimo periodo hanno sofferto ora potranno recuperare terreno, anche se a costo di un buon impegno. Novità in arrivo per i single, ma forse dalla prossima settimana, per ora occhi aperti! Sul lavoro, invece, vi attendono delle scelte importanti che porteranno qualche cambiamento, magari inaspettato. Nel fine settimana cercate di evitare il più possibile qualsiasi tipo di litigio, specialmente venerdì in cui sarete particolarmente agitati e nervosi.











