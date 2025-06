Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’11 al 16 giugno 2025 (tratto dal Corriere.it) per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni fino al 16 giugno 2025

ARIETE: sono chiamati a riflettere sulla loro capacità di tolleranza verso gli altri. Mercurio dissonante. Essenziale mantenere la calma. Non devono sottovalutare i progetti a lungo termine. Periodo ricco di eventi e di opportunità. Settimana che mette alla prova il loro vigore.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 6-12 giugno 2025/ Tensioni per Gemelli, Cancro cresce

TORO: Venere favorevole rappresenta un’opportunità unica per chi è single. Gli inviti sociali non vanno sottovalutati. Periodo favorevole per l’acquisizione di nuovi contratti. Non bisogna agire con crudeltà. Devono dedicarsi ad attività diverse dal solito. Non devono lasciarsi soffocare dalle preoccupazioni.

GEMELLI: periodo di scoperta e di rinnovamento. Venere in aspetto neutrale. Prudenza nelle prossime giornate dal punto di vista sentimentale. Periodo favorevole per il lavoro. Certi progetti stanno prendendo forma. C’è maggiore stabilità e soddisfazione. Per quanto riguarda il benessere tutto è in crescita.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 3-10 giugno 2025/ Lavoro ok per Bilancia, Scorpione ha sfide

Paolo Fox, previsioni della settimana: l’oroscopo per amore e lavoro

CANCRO: dopo un mese di disordini e di progetti amorosi in ritardo ora le stelle li rimetteranno in carreggiata. Attenzione solo a qualche turbolenza. I più innamorati stanno pensando a una convivenza, i single devono guardarsi attorno e non perdere le speranze. Attenzione a qualche discordia con un collega o peggio con un capo. Buone notizie per gli studenti.

LEONE: il desiderio di stabilità cresce sempre di più. Attenzione alle tensioni nel fine settimana. Decisioni definitive all’orizzonte se hanno una relazione fragile. Sul fronte del lavoro vanno agite con coraggio. Magari il ritmo lavorativo sarà un po’ accelerato, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 2 all'8 giugno 2025/ Passione per i Leone, Pesci fortuna per i single!

VERGINE: Venere è dalla loro parte con alcune incomprensioni in amore. Possono mostrare comprensione e apertura. Sabato sarà una giornata favorevole. Attenzione ai contrasti burocratici. Giove ha un transito importante. I progetti richiedono grande impegno.