Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025. Da Ariete a Vergine: le previsioni dei primi sei segni dello zodiaco secondo il famoso astrologo.

Rieccoci nella rubrica dedicata all’Oroscopo Settimanale Paolo Fox per i giorni di Ferragosto, che vanno dal 12 al 17. Siete pronti a scoprire cosa riservano le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco? Partiamo subito e vediamo chi se la caverà meglio nelle prossime giornate.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025: Toro insoddisfatto

ARIETE: i nati sotto il segno dell’Ariete sono estremamente fortunati durante la settimana di Ferragosto. Trovano un cielo favorevole ed estremamente brillante, con un’energia che li porta a connettersi con gli altri come mai prima d’ora. Siete pronti anche per i nuovi amori estivi e dovete aspettarvi grandi colpi di scena, soprattutto nella giornata di giovedì 14. L’Oroscopo Settimanale Paolo Fox vi vede estremamente tranquilli per quanto riguarda il lavoro: prendetevi questo mese per ricaricarvi, in attesa di un anno di grande rinascita.

TORO: gli amici del Toro hanno Venere favorevole e, di conseguenza, si trovano ad essere molto empatici e a leggere a fondo la personalità delle persone. Questo vi aiuterà a risolvere qualche problemino di coppia che vi portate avanti da tempo. Al lavoro, invece, siete piuttosto insoddisfatti: volete cambiare e avete voglia di dedicarvi a un progetto più stimolante, tutto vostro e senza competizioni.

GEMELLI: grandi novità anche per il segno dei Gemelli, che in amore porta tanta positività. Incontri fortunati per i single, mentre chi è in coppia è più disponibile del solito. Finalmente la vostra vita sentimentale sta diventando ancora più autentica. Al lavoro, state riflettendo tanto e, dopo la fatica dei mesi precedenti, vi rendete conto di quello che non sta andando bene. Questo stop estivo vi consente di prendervi una pausa per capire cosa fare nelle prossime settimane.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025: Cancro allontana il rancore

CANCRO: carissimi Cancro, anche Venere transita nel vostro segno e questo significa che in tema di sentimenti le previsioni sono positive. Riuscite a superare alcuni rancori che non avreste mai pensato di dimenticare, siete sensuali e portate avanti i progetti importanti di coppia, come sposarvi o comprare una nuova casa. Al lavoro vi spettano responsabilità importanti nei prossimi giorni, ma ricordate che questo è un mese di riposo.

LEONE: i nati sotto il segno del Leone sono riusciti a conquistare una grande serenità di coppia, cosa non scontata per un segno come il vostro, che negli ultimi mesi ha affrontato diverse difficoltà in tema di sentimenti. Al lavoro avete Mercurio nel segno, che vi aiuta ad affrontare meglio le attività a contatto con il pubblico. Siete pieni di entusiasmo e avete conquistato una maturità molto profonda.

VERGINE: carissimi Vergine, in questo periodo state cercando di selezionare le amicizie e i rapporti coltivati nell’ultimo periodo. Di certo non è un compito facile, ma per perfezionisti come voi è necessario capire a chi indirizzare le vostre energie. Al lavoro siete meno stressati del solito, ma sapete che da settembre inizieranno a concretizzarsi alcuni progetti sui quali lavorate ormai da diverso tempo.