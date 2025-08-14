Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025. Da Bilancia a Pesci: le previsioni degli ultimi sei segni dello zodiaco secondo il famoso astrologo.

Siamo alla seconda parte dell’Oroscopo settimanale Paolo Fox per questi giorni che vanno dall’11 al 17 agosto 2025. Pronti a scoprire cosa vi riservano le stelle? Ecco le previsioni degli ultimi sei segni dello zodiaco, tra amore e lavoro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025: Scorpione apre gli occhi!

BILANCIA: carissimi Bilancia, per voi questo è un periodo di grande confusione. Pensavate di fermarvi felici e sereni durante questo mese di agosto, eppure l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede ancora in bilico e in cerca di una logica. In amore non sapete più dove sbattere la testa, ma il consiglio è di imparare a fidarsi, cercando di non compiere gli errori del passato. Anche a lavoro dovete concentrarvi sulla riorganizzazione dei vostri metodi e imparare a riflettere sulle cose prima di agire.

SCORPIONE: i nati sotto il segno dello Scorpione vedono Giove in transito, che aiuta ad aprire gli occhi e a vedere la realtà per quella che è. Grandi incontri in amore potrebbero accendere una scintilla che non sentivate da diverso tempo. Imparate con il partner a sorprendere con piccoli gesti, senza farvi prendere dalla rabbia quando vi adirate. Rispetto al lavoro, vi trovate in una situazione piena di cambiamenti e mai come quest’anno dovrete rischiare.

SAGITTARIO: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vede gli amici del Sagittario pronti a riscattarsi in amore e vivere una storia intensa e passionale, soprattutto durante le giornate del 14 e 15 agosto. Al lavoro vi siete appena rialzati da un periodo di grandi tensioni, ma con Mercurio del segno potreste sorprendere tutti con delle idee nuove e ricevere concessioni che non vi sareste mai aspettati.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025: Capricorno attento a non trascurare chi ti ama

CAPRICORNO: continua l’oroscopo settimanale di Paolo Fox anche per i nati sotto il segno del Capricorno, che sono così presi dai loro pensieri lavorativi da trascurare le relazioni amorose, e il partner se ne sta accorgendo. Per questo motivo, state attenti a non trascurare chi vi sta accanto. Anche rispetto alle amicizie, al lavoro state facendo delle scelte piuttosto complicate, che avranno ripercussioni per tutto l’autunno e l’inverno; quindi aprite gli occhi e state molto attenti alle prossime mosse.

ACQUARIO: passiamo ora ai nati sotto il segno dell’Acquario, che in amore sono dominati dalla confusione. Attenzione a partner che vi controllano o che vi mettono eccessivamente alle strette: voi avete bisogno della vostra libertà e creatività. Al lavoro non siete stati ripagati per tutto quello che avete fatto e questo potrebbe generarvi frustrazioni, ma nei prossimi mesi ci sarà il vostro grande riscatto.

PESCI: i nati sotto il segno dei Pesci hanno vissuto un luglio difficile, con tanti cambiamenti, trasformazioni e rotture amorose. E a proposito di sentimenti, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox per questa settimana di agosto vi consiglia di farvi avanti senza esitare quando vi interessa una persona. Al lavoro avete già affrontato qualche piccolo cambiamento, ma durante la settimana di Ferragosto è bene prendersi del tempo per rilassarsi e riacquisire fiducia in voi stessi.