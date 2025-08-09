Oroscopo settimanale Paolo Fox: Bilancia al top ma attenta alle finanze, Scorpione in amore infuocato, Sagittario tra energia e nuove amicizie.

Curiosi di scoprire cosa dicono le stelle per questi nuovi giorni? L’Oroscopo settimanale Paolo Fox della settimana che va dall’11 al 17 agosto svela grandi cambiamenti per alcuni segni dello zodiaco, in particolare per l’Acquario, che vuole rivoluzionare tutto. Passiamo quindi a scoprire le previsioni per gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: i nati sotto il segno della Bilancia stanno andando a meraviglia a livello energetico. Siete carichi e avete sempre voglia di fare, ma l’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi consiglia di prendervi delle pause per recuperare e ritrovare l’equilibrio. Serve più responsabilità nella gestione dei soldi, ma a lavoro va tutto bene. In amore? State iniziando a sentire un aumento del desiderio!

SCORPIONE: cari amici Scorpione, la vostra è una settimana piena di sorprese: godetevi ogni istante e assaporate ogni momento che vi riservano questi giorni. A lavoro siete sommersi dagli impegni, ma con qualche tecnica di organizzazione riuscirete a concludere tutto in tempo. In amore si accende di nuovo la passione.

SAGITTARIO: l’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi vede immersi in una settimana ricca di energia, stimoli positivi, voglia di fare amicizia e di condividere il bello della vita. Saranno dunque giorni estremamente piacevoli, dove ritroverete la bellezza nella comunicazione sana. Lo stesso avverrà in amore e a lavoro. Tenete gli occhi aperti per quanto riguarda le sorprese: qualcosa di inaspettato è dietro l’angolo!

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Acquario dà una svolta alla sua vita

CAPRICORNO: eccoci al segno del Capricorno! L’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi vede pensierosi, introspettivi, e bisognosi di mettere a posto le questioni lasciate in sospeso. Attenzione però a prendere nuove decisioni: non è il momento di agire in modo affrettato, potreste incappare in errori difficili da risolvere.

ACQUARIO: amici Acquario, vi trovate in una settimana piena di cose da fare! Avete bisogno di dare uno sprint alla vostra vita, e questo pare essere il momento perfetto per questa svolta. Tanta passione in amore, ma è alto il rischio di litigare. Il lavoro ti chiede di essere più preciso del solito, ma riuscirete a dare il meglio di voi stessi.

PESCI: il segno dei Pesci cerca un po’ di pace nelle relazioni. Avete bisogno di un momento di dolcezza, anche voi ne avete diritto! La settimana non inizierà nel migliore dei modi, ma non perdete la speranza, arrivano belle emozioni e sorprese che vi faranno tornare la fiducia nelle relazioni.