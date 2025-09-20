Svelato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox (20-26 settembre 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
Si prosegue con i successivi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 settembre 2025 per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri. Vediamo cosa dicono le previsioni dello zodiaco.
Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 20 al 26 settembre
BILANCIA: tensioni nella vita amorosa? Ora possono vivere il tutto con più leggerezza, anche perché qualche distrazione se n’è fuggita via. Chi ha chiuso una relazione di recente vuole voltare pagina il più in fretta possibile. Mercurio porta delle idee innovative che possono far bene sul fronte del lavoro.
SCORPIONE: finalmente Venere torna favorevole quindi possono tirare un sospiro di sollievo. Non devono lasciarsi sopraffare dalla malinconia. Meglio evitare discussioni inutili sul fronte del lavoro. Di recente gli impegni si sono rivelati troppo pesanti. Attenzione all’opposizione di Giove. Agitazione a causa di Marte opposto.
SAGITTARIO: devono fare attenzione a certe difficoltà di comunicazione e di comprensione con il partner o con persone che hanno conosciuto da poco. Alcuni possono concedersi una pausa di riflessione. Fase di sblocco per quel che riguarda la sfera professionale. Decisioni importanti per la carriera alle porte.
Paolo Fox e le previsioni settimanali per amore, lavoro e fortuna
CAPRICORNO: fase di recupero per l’amore grazie a Venere. Hanno una visione chiara delle cose. Favoriti i nuovi amori. Entro il mese di ottobre devono rivedere il loro ruolo in azienda. Attenzione alla dissonanza di Marte e Giove. Possono, però, contare sulla presenza positiva del Sole.
ACQUARIO: ultima settimana con lo sfavore di Venere, che ha causato dei cali drastici del desiderio. I cuori solitari vorrebbero conoscere persone nuove in grado di far provare loro nuovi amori. C’è chi vorrebbe cambiare la prospettiva in ambito professionale, dice l’oroscopo di Paolo Fox.
PESCI: passa in secondo piano l’amore perché va al primo posto il lavoro. C’è chi ha delle ottime opportunità sul lavoro, anche se certi progetti andrebbero rivisti alla fine del mese. Le stelle raccomandando prudenza nella parte centrale della settimana.