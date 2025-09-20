Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox (20-26 settembre 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 settembre 2025 ricordando sempre che non bisogna crederci, ma divertirsi a verificare il tutto.

Oroscopo settimanale fino al 26 settembre 2025: le previsioni di Paolo Fox

ARIETE: favorevoli le influenze astrali di questa settimana, ma attenzione solo all’opposizione di Mercurio, che potrebbe causare qualche attrito soprattutto nell’ambito della coppia. Non devono lasciarsi trasportare dall’entusiasmo. Giove invita a chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Possono attingere a una buona riserva di energia.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2025, previsioni da Bilancia a Pesci/ Un grande premio per i Capricorno

TORO: devono stare attenti a gestire bene le emozioni e i sentimenti che decideranno di mettere sul piatto. Momenti intensi e coinvolgenti nel weekend. Per l’esito di alcune questioni di lavoro non devono emerse perché con queste stelle andrà tutto bene. La pressione degli ultimi giorni diminuirà gradualmente.

GEMELLI: ci sarà presto un cambiamento di vita. Transito particolare di Venere, possono fare un bilancio delle emozioni provate. C’è chi deve organizzare un nuovo stile di vita. Periodo interessante per quanto concerne la sfera professionale. Possono proporre nuove idee sul posto di lavoro, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2025, previsioni su fortuna, amore e lavoro/ Cancro in crisi, tensioni Vergine

Paolo Fox svela le previsioni della settimana per amore e lavoro

CANCRO: chi è nato sotto questo segno dopo una delusione amorosa ora può volare nel cielo dei sentimenti più puri e passionali. Ottima fase di incontri. Stimolante il posto di lavoro. Arrivano delle soddisfazioni. Possono formalizzare dei nuovi accordi. Possono anche rigenerarsi dal punto di vista fisico.

LEONE: ottime le condizioni sentimentali grazie a queste stelle. Chi ha una relazione stabile può incontrare delle persone nuove e interessanti. Possono anche risolvere dei malintesi. Devono rilassarsi quando non sono occupati con il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 3 settembre 2025/ Sagittario energici e positivi, Acquario in tensione

VERGINE: finalmente Venere entra nel segno con nuove prospettive in ambito sentimentale. Periodo favorevole per allargare il cerchio delle conoscenze. Possono ritrovarsi a dover accettare un nuovo progetto o nuovo incarico. Torna il sereno dopo un periodo di incertezze.