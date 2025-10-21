Le previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Una nuova settimana da scandagliare e non c’è modo migliore che seguire il giudizio delle stelle tramite le previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox. Il noto astrologo, per il Corriere della Sera, come sempre offre il punto dei prossimi giorni partendo dall’amore; spesso baricentro di novità, sorprese e fattori contrastanti. Per qualcuno sarà tempo di chiarimenti, il momento cruciale per mettere in gioco le emozioni e provare a consolidare anche i rapporti in bilico. Ottimi stimoli anche sul lavoro, ma non per tutti; attenzione alla fatica che per alcuni segni inizia a farsi sentire. Progetti favori e importanti segnali sul fronte finanziario ed economico. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox.

Le previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: E’ tempo di confronto per le coppie; momenti da dedicare agli stimoli costruttivi per cercare anche di chiudere quelle questioni in sospeso che non vanno a vantaggio della serenità. Per i single c’è la possibilità di mettersi in gioco ma attenzione ai rapporti dove manca chiarezza. Sul lavoro crescono le opportunità e soprattutto la possibilità di migliorare la propria fase professionale.

TORO: Atmosfera fresca e positiva nel ocorso di questa settimana; c’è solo un po’ di nervosismo da arginare ma in amore, mettendo da parte le polemiche, si può rafforzare un rapporto. Sul lavoro le stelle mettono in discussione alcuni progetti; dei dubbi dal punto di vista economico rischiano di minare le certezze.

GEMELLI: L’amore torna al primo posto con ottime ambizioni per tutto ciò che riguarda i sentimenti; ritagliatevi più tempo con il partner e approfittate per recuperare un rapporto. Sul lavoro affidatevi alla praticità; attenzione alle invidie altrui.

CANCRO: E’ un periodo di chiarimenti, forse anche in complicazioni; in amore non è tutto sempre rose e fiori ma tornerà presto la passione coinvolgente. In amore è un periodo di importanti svolte, soprattutto nel merito della possibilità di realizzarsi senza andare lontani dalla propria attitudine.

LEONE: L’amore ruba la scena a tutto il resto; questa è la vostra settimana, il momento giusto per concretizzare le passioni e lasciarsi andare unicamente agli stimoli positivi. Sul lavoro periodo proficuo in termini di spostamenti e occasioni. Siate ottimisti ma cercate di preservare le energie.

VERGINE: Stando alle previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox sorge qualche insicurezza di troppo in amore. Se da poco si è chiusa una relazione è forse il caso di dedicarsi a nuovi incontri senza rimuginare troppo sul passato. Sul lavoro si riesce a migliorare trovando nuove chiavi di lettura; ponderate le novità senza agire seguendo gli impulsi.