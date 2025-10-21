Le previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Le stelle tracciano la via e le previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox mettono in evidenza i punti cruciali dei giorni che verranno. Il noto astrologo racconta al Corriere della Sera il parere degli astri, l’andamento delle giornate che partono dalle circostanze in amore. I turbamenti possono essere messi da parte a vantaggio di una maggiore serenità e di nuovi equilibri. Per alcuni segni incontri favoriti; single e cuori solitari in prima linea se si tratta di allargare la propria cerchia di amicizie. Sul lavoro progetti in fiore e momenti anche tesi laddove dovesse concretizzarsi un ritardo; è importante non perdere l’attenzione sulle questioni finanziarie e sugli affari in generale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox.

Le previsioni 21-26 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Venere torna a rallegrare l’amore nel corso di questa settimana; passione travolgente e voglia di mettere in gioco le emozioni, anche quelle dimenticate. Sul lavoro è il momento di approfittare di un clima migliore per ottenere i riconoscimenti meritati.

SCORPIONE: Giornate tese, momenti di scontro in amore che rischiano di mettere a repentaglio la stabilità tanto agognata. Forse è il caso di non prendersi il carico di tutte le responsabilità. Sul lavoro emerge un po’ di fatica, forse è il caso di passare a una nuova fase organizzativa al fine di non arrivare con il fiato corto al weekend.

SAGITTARIO: Inseguire i sogni è sempre giusto ma ora tocca rendere tutto più reale e concreto; in amore potete finalmente mettere da parte le insicurezze e gettarvi a capofitto verso il futuro. Sul lavoro giornate interessanti, occhio alle intuizioni che non passano inosservate.

CAPRICORNO: Dopo una fase traballante che ha messo in discussioni alcune certezze costruite di recente, torna finalmente la stabilità. Qualche problema per le coppie giovani ma nulla di particolarmente gravoso. Sul lavoro concentratevi principalmente su trattative e affari rilevanti.

ACQUARIO: Le prove sono ampiamente superate, ora è il momento di consolidare i rapporti; diversi motivi per sorridere in amore, siate fiduciosi. Sul lavoro siamo in un momento di recupero, soprattutto dal punto di vista finanziario; un dispendio recente può agevolmente rientrare.

PESCI: Stando alle previsioni 21-26 ottobre secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox torna Mercurio come alleato principale per le dinamiche in amore. Le incertezze del periodo recente iniziano ad allontanarsi generando serenità ed equilibrio. Sul lavoro stelle a vantaggio delle iniziative importanti e soprattutto delle sfide economiche e finanziarie.