Una nuova settimana procede al netto delle festività e non poteva mancare per l’occasione l’Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024 riportato dal Corriere della Sera. Il focus del noto astrologo parte come di consueto dall’amore, dalle possibili derive sentimentali in questi giorni spesso frenetici ma al contempo armoniosi. Per molti segni le emozioni tornano in auge e in tanti si sentiranno finalmente pronti a lasciarsi andare all’istinto e alle sensazioni anche impreviste. Sul lavoro c’è necessità di qualche sacrificio economico; piccole discussioni da superare ma nel complesso un momento positivo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per l’Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 16 al 22 dicembre 2024/ Emozioni per lo Scorpione, progetti per i Pesci

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024

ARIETE: Il Sole in capricorno potrebbe essere sintomatico del sopraggiungere di qualche tensione di troppo in amore; attenzione a questa prima parte di settimana ma con il passare dei giorni la situazione potrebbe rientrare in canali più sicuri. Sul lavoro non sono da escludere altrettanti tafferugli, sarà necessario mantenere la calma e valutare con attenzione eventuali proposte.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 16 al 22 dicembre 2024/ Gemelli incerti in amore, Leone passionale

TORO: E’ il momento giusto per mettersi in gioco; l’amore chiama ed è necessario rispondere presente soprattutto se una telefonata inattesa dovesse scuotere la vostra curiosità. Sul lavoro attenzione alle spese e soprattutto alla possibilità di cogliere situazioni interessanti.

GEMELLI: La situazione prosegue su binari favorevoli e sarà necessario ulteriore coraggio per dare un seguito ai buoni propositi che state coltivando. In amore non lasciare che alcuni legami importanti sbiadiscano senza il vostro intervento mentre sul lavoro c’è qualcosa da recuperare dal punto di vista monetario.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 9 al 15 dicembre 2024/ Opportunità lavorative per il Toro: le previsioni

CANCRO: Una storia d’amore potrebbe star colorando le vostre giornate e i prossimi giorni potrebbero essere particolarmente importanti per il decollare di liaison e rapporti speciali. Sul lavoro bisogna darsi dei termini specifici, soprattutto se ci sono progetti che stanno richiedendo più tempo del previsto.

LEONE: Tanto tempo in attesa e forse vittima dell’inerzia; stando all’oroscopo settimanale Paolo Fox dal 25 al 29 dicembre 2024 potrebbe finalmente arrivare la spinta poderosa che stavate aspettando, soprattutto in amore. Determinazione necessaria sul lavoro al fine di vedere frutti importanti anche per il futuro.

VERGINE: Alcune questioni da chiarire, in amore non lasciate che le ruggini restino sullo sfondo ma piuttosto concedetevi al dialogo e alla diplomazia. Sul lavoro tutto procede come previsto al netto di qualche piccolo sacrificio economico.