Le previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Non è mai troppo tardi per valorizzare un progetto o per riprendere le redini di un rapporto importante; le previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox – riportate dal Corriere della Sera – mettono in evidenza proprio tali aspetti e vari scenari correlati. Sul lavoro c’è un momento di forza per alcuni segni dello Zodiaco; crescita professionale e obiettivi personali viaggiano di pari passo ma attenzione al dosaggio di energie. In amore per qualcuno potrebbe essere tempo di decisioni importanti, anche sofferte; per altri le emozioni raggiungono il picco ed è il momento migliore per dedicarsi ad incontri e nuove conoscenze. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-30 novembre 2025/ Toro in difficoltà, occasioni per i Gemelli

Le previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Aria tesa in amore e nei rapporti di famiglia, in queste circostanze a fare la differenza è sempre la capacità di dialogare e scendere a piccoli compromessi. Sul lavoro c’è da rivedere un contratto o da ottimizzare un progetto che non brilla come dovrebbe.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 10-16 novembre 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

SCORPIONE: L’amore è una ventata di ossigeno puro nei prossimi giorni; dopo tempo è finalmente possibile dedicarsi alla passione e alle emozioni intense. Sul lavoro serve diplomazia, la voglia di imporsi è lecita ma spesso andare a piccoli passi è la scelta migliore.

SAGITTARIO: Le difficoltà degli ultimi giorni possono finalmente sbiadire; spazio alla crescita dei rapporti di coppia in amore e alla possibilità di dedicarsi agli incontri. Sul lavoro un cielo positivo all’insegna della concretezza.

CAPRICORNO: Stando all’Oroscopo settimanale Paolo Fox parte un piccolo ciclo ricco di sorprese e soddisfazioni; in amore c’è la possibilità di coltivare una relazione speciale senza particolari remore e dubbi. Sul lavoro mettete da parte le vecchie dinamiche che non danno frutti e concentratevi sulla crescita professionale.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 10-16 novembre 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

ACQUARIO: Venere lascia la sua posizione contraria e finalmente in amore si può approfondire un rapporto inedito con maggiore tranquillità. Sul lavoro nuove opportunità da valutare ed eventualmente non lasciarsi sfuggire.

PESCI: Stando alle previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox torna la passione in amore grazie anche al transito di Venere che vi rende passionali. Sul lavoro l’influsso di Giove garantisce ottimi affari e progetti in divenire.