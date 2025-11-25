Le previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Emozioni più chiare e progetti in fiore, momenti di tensione e delusioni latenti; c’è tutto nelle previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox riportato dal Corriere della Sera. Il noto astrologo traduce il parere delle stelle ed emergono moniti che partono dal lavoro; la necessità di non perdere il focus, di mantenersi concentrati sui propri obiettivi. Qualche difficoltà è da mettere in conto, anche delle ostilità circostanti, al contempo il periodo pullula di occasioni da cogliere. In amore c’è sempre qualche discussione da dirimere, delle tensioni da smussare ma anche tanta passione da accogliere. Single in grande spolvero e ottimi spunti anche per le coppie. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox.

Le previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Qualcosa di significativo potrebbe realizzarsi proprio nel corso dei prossimi giorni; c’è forse un po’ di insoddisfazione per la relazione attuale e magari è il caso di iniziare a riflettere con maggiore oculatezza. Sul lavoro buoni spunti per chi ha un’attività avviata con la possibilità di allargare la propria rete di collaborazioni e progetti.

TORO: Qualcosa non convince dal punto di vista sentimentale, un’atmosfera non proprio positiva nel rapporto di coppia e forse è il caso di indagare sulle ragioni che oscurano l’umore. Mettete da parte il nervosismo e concentratevi sulle opportunità di lavoro, anche in ottica avanzamento di carriera.

GEMELLI: Se avete intenzione di coltivare fugaci avventure d’amore è il momento giusto; sul lavoro arrivano soddisfazioni e gratifiche in linea con le vostre ambizioni, è il momento giusto per perseverare.

CANCRO: L’Oroscopo settimanale Paolo Fox mette sotto la lente d’ingrandimento coloro che in amore risultano troppo pretenziosi. In questa fase è importante dare maggiore peso ai piccoli gesti. Su lavoro favorite le iniziative individuali ma anche eventuali occasioni separate dal proprio percorso professionale.

LEONE: Avete cercato di ristabilire una spiccata serenità in amore ma i buoni propositi non hanno trovato ancora il riscontro desiderato, serviranno calma e lucidità. Sul lavoro è possibile mettersi in gioco, affari e finanze in ripresa.

VERGINE: Stando alle previsioni 25-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox c’è da mettere al bando tutte quelle relazioni che in amore non hanno un percorso chiaro. Dubbi e incertezze da escludere anche nel contesto di lavoro dove invece sarà fondamentale muoversi con determinazione.