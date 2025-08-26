Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 agosto 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 agosto 2025 per quanto riguarda la sfera professionale e sentimentale. Ora vediamo le previsioni dello zodiaco secondo quanto si può vedere sul Corriere della Sera.
Oroscopo di Paolo Fox fino al 31 agosto 2025: le previsioni settimanali
BILANCIA: i nati sotto questo segno zodiacale devono rendersi conto che il cielo sostiene il loro settore legato all’affettività. Passi importanti si faranno per quel che concerne la stabilità in tutti i sensi. Qualche dubbio va chiarito con i colleghi e i superiori.
SCORPIONE: si apre per loro un periodo di grande determinazione quindi possono tirare un sospiro di sollievo. Attenzione al lavoro perché soprattutto ora servono due cose ben chiare ovvero concentrazione e precisione. Si ottengono molto in fretta dei risultati soddisfacenti.
SAGITTARIO: le stelle di questo periodo indicano la necessita di prudenza per quel che concerne le questioni finanziarie. Attenzione soltanto a qualche incomprensione che può essere superata alla grande con un dialogo aperto votato alla sincerità.
Paolo Fox svela l’oroscopo settimanale: le previsioni dal 25 al 31 agosto 2025
CAPRICORNO: periodo favorevole per la comunicazione per i nati sotto questo segno dello zodiaco. Possono nascere anche delle nuove collaborazioni. I rapporti con i colleghi si rafforzano. Non devono trascurare il relax e il riposo assoluto dopo mesi impegnativi.
ACQUARIO: la settimana attuale stimola al massimo la creatività oltre all’innovazione che si può anche sfruttare in ambito professionale. Possono trovare delle soluzioni davvero originali a problemi di lunga data.
PESCI: questo è un periodo che va dedicato all’introspezione e al recuperare le energie perdute nei mesi scorsi. Meglio evitare delle polemiche inutili per quanto riguarda il lavoro. Concentrazione sugli obiettivi, dice l’oroscopo di Paolo Fox.