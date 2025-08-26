Svelato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 agosto 2025: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 agosto 2025 tratto dal Corriere della Sera per quanto riguarda i primi sei segni dello zodiaco. Ovviamente bisogna sempre tener conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 25 al 31 agosto 2025

ARIETE: i nati sotto questo segno avranno una settimana davvero carica di energia positiva da poter sfruttare sia in ambito amoroso sia in ambito lavorativo. Buon ritmo per quanto riguarda la professione oltre a nuove idee a cui dare un grande spazio. Attenzione solo alle tensioni nei rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2025/ Le previsioni da Ariete a Pesci

TORO: possono contare sul favore di Venere che farà tornare protagonista l’amore. Le coppie possono consolidare il loro legame per non parlare dei single che possono avere delle ottime opportunità di successo. Sul lavoro è consigliabile evitare le decisioni affrettate.

GEMELLI: i pianeti che sono in quadratura invitano a una riflessione sulle priorità e potrebbero sentirsi un po’ dispersi nel mondo, ma non devono temere, perché l’importante è riorganizzare i loro impegni affinché non ne siano soffocati.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: Capricorno in crisi nera

Paolo Fox svela l’oroscopo settimanale per amore, lavoro e fortuna

CANCRO: chi è nato sotto questo segno potrà vivere una settimana ideale per rafforzare i rapporti in famiglia. Non devono scoraggiarsi se ci sarà qualche ritardo in ambito professionale. D’altronde non si può prevedere tutto. Possono superare ogni ostacolo con capacità e pazienza.

LEONE: è un periodo, questo, che favorisce delle nuove opportunità da cogliere al volo. Bene il lavoro e i rapporti sociali. Attualmente sono al centro dell’attenzione e questo dà loro sicurezza. Solo una cosa: il amore è meglio evitare di essere troppo dominanti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Gemelli riposa, Cancro confuso

VERGINE: li attende una settimana di pieno recupero per quanto riguarda la loro serenità fisica e interiore. Proposte interessanti sul fronte del lavoro, ma il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di valutare bene il tutto prima di accettare. La prudenza, d’altronde, non è mai troppa.