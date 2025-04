Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 aprile al 4 maggio 2025 svelato a I Fatti Vostri su Rai2. Andiamo a scoprire, quindi, le previsioni segno per segno contando le influenze planetarie per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025

ARIETE: oroscopo passionale, di fuoco, e infatti possono ritrovare l’amore in un tempo. Possono anche stringere dei nuovi legami interpersonali. La settimana promette davvero bene quindi meglio darsi da fare.

Oroscopo weekend Paolo Fox, previsioni 26-27 aprile 2025/ Capricorno confusi, Bilancia in piena forma

TORO: arrivano delle belle conferme sia in amore sia sul lavoro. Riusciranno a imporsi. Sono finalmente in recupero dei sentimenti.

GEMELLI: cielo che pone loro degli obiettivi chiari e precisi. Giove nel segno fino agli inizi del mese di giugno. Devono sfruttarlo al massimo per chiudere degli accordi. L’amore è un po’ sottotono. È il momento di riprendere la passione.

Oroscopo weekend Paolo Fox, previsioni 26-27 aprile 2025/ Gemelli in ripresa, Leone intraprendenti

CANCRO: sono in una fase di dualità, quindi attenzione a non essere troppo ambigui. Il prossimo mese li metterà alla prova e quindi dovranno capire cosa fare. Giove nel segno da giugno. È il momento di legalizzare una scelta importante. Attenzione all’aspetto economico.

LEONE: possono contare su molti pianeti favorevoli tra cui Venere e Mercurio. Grandi novità in arrivo. Il fine settimana promette bene e infatti potranno realizzare molte cose nuove.

VERGINE: dopo un periodo difficile recuperano terreno. c’è chi deve rivedere un po’ la propria vita professionale. Da maggio l’amore tornerà più vitale che mai, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 21-27 aprile 2025/ Fase positiva per Acquario e Bilancia!

Paolo Fox, previsioni settimanali: l’oroscopo per amore, lavoro e fortuna

BILANCIA: non è al massimo della forma l’amore. A causa di Venere in opposizione sono un po’ inerti, in special modo nelle relazioni interpersonali. Nelle prossime due settimane dovranno fare delle verifiche su più campi. Vanno alla grande sul lavoro.

SCORPIONE: ci sono settimane in cui sono molto pensierosi e altre in cui sono spensierate. Il consiglio dell’astrologo è quello di giocare in difesa e non fare delle scelte precise. Devono ponderare ciò che fanno oltre al fatto che bisogna fare attenzione al fine settimana.

SAGITTARIO: calo fisico nelle ultime settimane, quindi meglio recuperare. È in arrivo un momento pesante, ma almeno va tutto un po’ meglio. Da giugno molte cose cambieranno. Iniziano a fare delle richieste sul fronte del lavoro. Molto bene la sfera amorosa.

CAPRICORNO: devono capire cosa fare dopo un inizio anno piuttosto importante. Il prossimo mese (e quello di giugno) sarà un mese di transizione. È arrivato il momento di pretendere delle risposte. Venere accigliata le prime due settimane di maggio.

ACQUARIO: oggi e domani devono cercare di fare le cose con assoluta calma. Forse hanno un po’ la testa tra le nuvole. Vogliono osare di più e possono farlo, ma tempo al tempo recupereranno tutto quanto. Lontananza in amore, attenzione alle giornate più faticose.

PESCI: qualcosa bolle in pentola, ma non riescono a recuperare tutto subito. Da giugno iniziano ad andare meglio certe cose. Devono muoversi se vogliono vivere un’estate soddisfacente.