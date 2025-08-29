Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre 2025 tratto dal Corriere.it per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo di Paolo Fox fino al 4 settembre 2025: le previsioni della settimana

ARIETE: i nati sotto questo segno hanno attraversato diverse tempeste emotive e ora è il momento ideale per fermarsi un attimo e ascoltare loro stessi. Venere torna a sorridere loro. Attenzione perché tendono a innamorarsi di persone complicate. Le opportunità che arrivano non devono essere perse per sempre. Carica fuori dal comune da sfruttare appieno.

TORO: necessitano di stabilità e uno sguardo ben chiaro e rivolto verso il futuro. I problemi che sorgono ora non devono essere sottovalutati. È il momento giusto per chiedere un aumento e firmare il rinnovo di un contratto. Giove in ottima posizione. L’attività professionale scorre più fluida.

GEMELLI: le coppie che stanno attraversando una crisi devono avere a che fare con delle incertezze. Il cielo promette delle sorprese per i single. Lieve ansia sul lavoro. C’è la possibilità di crescere sempre di più.

CANCRO: possono realizzare i loro desideri più intimi. Periodo fondamentale per ritrovare un equilibrio perduto. Le passioni che nascono adesso sono molto intense e con il partner vanno d’amore e d’accordo. Marcia in più sul lavoro grazie a Giove. È il momento di imporsi sul fronte professionale. Ci vuole impegno e costanza.

LEONE: ingresso trionfale per Venere. Possono far battere il cuore a qualcuno. Non vogliono scendere a compromessi. Vogliono vivere delle esperienze indimenticabili. Sul fronte del lavoro sono troppo stanchi. Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di continuare a scommettere su loro stessi.

VERGINE: finalmente respirano un’aria frizzante e nuova. Hanno una grande voglia di lasciarsi andare. Possono investire sui sentimenti veri lasciando da parte le passioni passeggere. Non devono aver timore di mettersi in mostra. Molto impegno ci vuole sul fronte del lavoro.