Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre 2025 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre 2025 tratto dal Corriere.it. Quindi vediamo le previsioni per l’amore, la fortuna negli incontri e la sfera professionale.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni dal 29 agosto al 4 settembre 2025

BILANCIA: per quanto riguarda i sentimenti Venere è il pianeta di riferimento. È il momento di lasciarsi andare. Possono liberarsi delle dinamiche che non sono salutari. Crescita rallentata sul fronte lavorativo. Attenzione alle questioni legali e finanziarie. Sentono salire dentro di loro un’energia rinnovata. Attenzione al periodo stressante.

SCORPIONE: settimana che promette scintille e colpi di scena. Hanno bisogno di passioni, anche di avere a che fare con delle verità scomode. Il consiglio è quello di seguire il loro istinto. Sul lavoro il cielo non promette ancora dei risultati immediati. La routine pesa loro perché vorrebbero rivoluzionare ogni cosa.

SAGITTARIO: Venere torna a sorridere loro dopo un periodo opaco e privo di energie. Con il partner desiderano progettare insieme il futuro. Alcune storie potrebbero concludersi nel peggiore dei modi. Possono ottenere dei risultati insperati sul fronte del lavoro. Bene le trattative finanziarie. Il loro spirito è dinamico, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

CAPRICORNO: viaggio interiore intrapreso nel mese di agosto. Venere non è più in opposizione. L’importante è essere sempre pronti ad accogliere il cambiamento. Il lavoro richiede flessibilità. Il cielo dei pianeti rapidi è dalla sua parte.

ACQUARIO: il cuore necessita di risposte definitive. Momento giusto per porsi delle domande esatte. Mercurio in opposizione ricorda che bisogna essere cauti in tutto e per tutto. Saturno li spinge a ribellarsi contro ciò che va loro stretto. Fase di trasformazione interiore, ci sarà un futuro di rinascita.

PESCI: non bisogna esagerare con il lavoro perché se no si rischia un affaticamento eccessivo. Vorrebbero dedicarsi all’amore come merita. Se sono single da tanto tempo non bisogna forzare troppo la corda. Il consiglio generale delle stelle è quello di non trascurare il bisogno di fare pause frequenti.