Svelato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 (tratto dal Corriere.it) come se la caveranno nei prossimi giorni per quel che concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri? Andiamo a scoprirlo.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni per amore e lavoro

BILANCIA: la vita in famiglia è scorrevole nonostante Giove sia dissonante. Attenzione alle intemperanze. Ci sarà da discutere. Sono molto stanchi e vorrebbero vivere un po’ di relax. Potrebbero esserci dei ritardi sul lavoro oltre alle uscite economiche importanti.

SCORPIONE: possono trasformare l’inquietudine in una autoanalisi anche perché il mese di ottobre sarà molto importante. Sentimenti validi sul fine settimana. Giove favorevole fa nascere delle situazioni nuove. La situazione professionale va stabilizzata al più presto. Possono firmare un contratto di lavoro.

SAGITTARIO: mix ideale di romanticismo e passione in questi giorni. Non bisogna trascurare il coniuge a meno che non vogliano passare un fine settimana a litigare. Periodo di ripensamento totale per quanto riguarda la professione. Devono proporre le nuove idee alla luce del futuro.

Paolo Fox svela le previsioni della settimana: oroscopo fino al 5 ottobre 2025

CAPRICORNO: il transito di Venere andrebbe sfruttato a dovere. C’è una grande voglia d’amare. Le relazioni che nascono ora sono molto intriganti. Periodo stancante per quel che riguarda il lavoro. Scelta decisiva all’orizzonte. Le stelle dei prossimi mesi sono importanti.

ACQUARIO: non devono fissarsi su alcune persone che non possono dare loro un futuro sentimentale sereno. La voglia di amare c’è ancora quindi bisogna approfittarne. Hanno diritto a un riscontro economico. Riscossione del denaro in atto grazie a Mercurio favorevole.

PESCI: le stelle di questo periodo vanno sfruttate a dovere per quel che riguarda l’amore. I nuovi incontro partono con un po’ di pudore. Venere opposta porta gelosia. Dovranno lottare per ottenere quello che vogliono sul lavoro. Il massimo l’otterranno nel fine settimana, dice l’oroscopo di Paolo Fox.