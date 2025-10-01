Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 tratto dal Corriere.it per quel che riguarda i primi sei segni dello zodiaco analizzati per l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni fino al 5 ottobre 2025

ARIETE: è più facile parlare d’amore se si guardano attorno con calma. Si superano i problemi di incomunicabilità. Va meglio dal punto di vista finanziario anche perché è favorevole Giove. Bisogna controllare le esplosioni di insofferenza.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimana 21-28 settembre 2025/ Bilancia armonica, Sagittario ispirato

TORO: migliora la situazione in amore. La curiosità vincerà su ogni cosa. Bisogna risolvere delle questioni legate alla casa. Partono bene i nuovi progetti di lavoro. Possono anche cambiare gli orizzonti.

GEMELLI: non è una situazione facile per quel che riguarda l’amore. Bisogna evitare certe discussioni troppo accese. Si possono riprendere i contatti solo quando la situazione tornerà tranquilla. L’amore che nasce ora sono protette. Attenzione alle polemiche durante il fine settimana, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimana 21-28 settembre 2025/ Ariete vivace, Gemelli ha novità

Paolo Fox svela le previsioni della settimana per amore e lavoro

CANCRO: per i cuori solitari è un periodo amico e favorevole. Non devono avere paura di amare perché non si escludono degli incontri interessanti. Attenzione a non vedere una situazione con un’ottica troppo superficiale. Gli affari sono protetti dall’ottimo aspetto di Giove.

LEONE: i nati sotto questo segno possono trovare un nuovo punto di riferimento dal punto di vista amoroso. Dopo alcuni alti e bassi le cose iniziano a decollare meglio di prima. Giornate valide per discutere di affari. Cambiamento radicale nella professione all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox, 21 settembre 2025/ Da Ariete a Vergine: Cancro pronto a una svolta importante

VERGINE: sono in una fase di recupero per quel che riguarda l’amore. Meglio evitare le discussioni polemiche. Possono recuperare un legame perduto. Attenzione a valutare bene i soci. Mese di grandi gratificazioni grazie a un’attività indipendente.