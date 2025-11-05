Svelato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 9 novembre 2024 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa si devono aspettare coloro che sono nati sotto uno degli ultimi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 9 novembre 2025 nella sua rubrica a I Fatti Vostri.

Paolo Fox svela l’oroscopo della settimana per gli ultimi segni

BILANCIA: Venere nel segno per poco. Settimana interessata tra giovedì e venerdì. Vorrebbero riequilibrare la loro situazione interiore. In questi ultimi mesi si sono un po’ dispersi. Hanno bisogno di recuperare.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 4-9 novembre 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

SCORPIONE: l’occasione c’è, ma devono cavalcare l’onda, questo è il momento giusto. Incarico che arriva, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

SAGITTARIO: uno di quelli che ripartono alla grande con energia e voglia di fare. Settimana in cui hanno grandi chance.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 4 al 9 novembre 2025

CAPRICORNO: non sono bloccati da questo cielo. Arriva una Venere molto interessante. Dal 6 qualche indicazione in più ci sarà per i sentimenti. Sono molto ambiziosi in ambito lavorativo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 27 ottobre - 2 novembre 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

ACQUARIO: ottobre mese tosto per i soldi. Mercurio torna favorevole. C’è la possibilità di risolvere dei problemi. Una richiesta arriverà a breve perché è un cielo che sblocca. Devono capire chi hanno al loro fianco. Non vogliono subire controlli.

PESCI: novembre sarà un mese importante. Mese ricco di risorse. Hanno i riflettori puntati addosso. Peccato per Mercurio dissonante che può portare tensione. In questi giorni potrebbero arrabbiarsi. Giove sarà favorevole a partire dai prossimi mesi.