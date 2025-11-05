Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox (4-9 novembre 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine
Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 9 novembre 2025 che è stato svelato nella puntata de I Fatti Vostri di Rai2 condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Ecco le previsioni dello zodiaco per amore e lavoro.
Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni fino al 9 novembre 2025
ARIETE: non si ferma più anche perché da giovedì non ci sarà più Venere in opposizione. Novembre mese in cui bisogna rivedere alcune situazioni di lavoro. progetti a rischio. Meglio tornare nei ranghi. Si pedala verso un traguardo sempre più vicino.
TORO: bene il lavoro, è un mese importante. La settimana funziona, con una domenica bella per gli incontri e le relazioni. Attenzione all’opposizione di Venere.
GEMELLI: ci sono delle opposizioni planetarie che li spingono a fare qualcosa che non vogliono. Bisogna superare un certo disagio familiare. Hanno una grande capacita, però, di rinnovarsi. Sorridono in faccia ai problemi. Attenzione ai dubbi. L’astrologo li invita a recuperare grinta.
Paolo Fox svela le previsioni della settimana: l’oroscopo per amore e lavoro
CANCRO: settimana al top per i nati sotto questo segno. Venere importante per la situazione amorosa. Potrebbero anche risolvere dei problemi legati al passato. Sono tra i più attivi dello zodiaco.
LEONE: Mercurio inizia un transito importante. Il successo li bacia, ma la fatica fisica era eccessiva, ora torna l’energia. Si ottengono grandi soddisfazioni. In amore attenzione perché non si accontentano. Hanno un grande orgoglio. I single non devono essere troppo diffidenti.
VERGINE: tante tensioni e tanta fatica. Devono un attimo risollevarsi. Esternamente sono tosti, dentro si agitano vortici e mulinelli. Potrebbero arrabbiarsi. Dove possono spingersi sul lavoro? Loro vogliono sempre agire secondo una certa logica, dice l’oroscopo di Paolo Fox.