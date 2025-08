Svelato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox (6-12 agosto 2025): le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Proseguiamo con i successivi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 agosto 2025 (tratto in parte dal Corriere.it) per quel che concerne la sfera sentimentale, professionale e quella legata alla fortuna negli incontri di tutti i giorni.

Paolo Fox, oroscopo settimanale: le previsioni dal 6 al 12 agosto 2025

BILANCIA: non devono chiudersi troppo in loro stessi. Nel mese di agosto ci saranno degli avvenimenti importanti, oltre a poter risolvere delle questioni legate alla finanza. Sabato sarà una giornata ricca di intuizioni.

SCORPIONE: Venere è in buona spetto e si può anche ritrovare lo slancio di un tempo. La pigrizia non deve bloccare il lavoro. Attenzione alle uscite economiche anche perché Mercurio è contrario. Attenzione anche alle persone ambigue.

SAGITTARIO: devono riflettere bene sulle decisioni da prendere. C’è chi si innamorerà follemente di una persona insospettabile. Alcuni, invece, diranno stop a un rapporto che va avanti da anni. I desideri vanno concretizzati al più presto, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

CAPRICORNO: c’è un forte desiderio di chiarezza per quanto riguarda l’amore anche grazie alla Luna. Necessaria la pazienza. Sul lavoro è un periodo caratterizzato dalla precarietà. Si sfogano se c’è qualcosa che non va. Notevole stress a livello psicofisico.

ACQUARIO: ci sono sempre problemi, non si può fuggire, e poi non ci sono dei grossi cambiamenti per quanto riguarda l’amore a causa di una Venere neutrale. Mercurio in opposizione, quindi contratti in sospeso.

PESCI: questioni importanti che non possono più essere rimandate. Favoriti i matrimoni e la convivenza. Hanno in mente di fare un bel viaggio dopo aver ridimensionato un po’ l’attività professionale. Non devono negarsi le ore giuste di riposo.

