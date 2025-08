Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 agosto 2025: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 agosto 2025 tratto in parte dal Corriere.it per quel che riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo di Paolo Fox fino al 12 agosto 2025: le previsioni della settimana

ARIETE: alcuni si ritrovano con una persona diversa dopo la fine di un amore. In primo piano ci sono i figli e la famiglia. Nuove responsabilità per quanto riguarda la sfera lavorativa. Troppi intoppi legali e burocratici. Critici Giove e Marte.

TORO: per tutto il mese di agosto torna favorevole Venere. Diffidenza, non vogliono mostrare le loro carte. Gli incassi vanno messi da parte, non è il periodo giuste per sperperare in cose inutili. Gli sforzi vanno evitati.

GEMELLI: i giovani partono favoriti in questa settimana. Possono nascere nuove storie molto interessanti. L’oroscopo di Paolo Fox sarà giorno dopo giorno sempre più positivo. Attenzione alla tensione nervosa.

CANCRO: le prossime giornate sono ottime per le amicizie. Le coppie potrebbero essere in pericolo per alcune questioni di soldi. Discussioni all’orizzonte. Sul lavoro l’importante è non fare troppe cose in contemporanea. C’è chi prova il desiderio di cambiare ambiente.

LEONE: periodo ricco di emozioni che tornano a invadere la loro vita. Venere birichina potrebbe farli innamorare di persone molto diverse tra loro. Sul lavoro bisogna programmare e non commettere sbagli. L’importante è pensare positivo.

VERGINE: Giove in ottimo aspetto, possono superare alcune preoccupazioni. Si sentono un po’ confusi quindi non se la sentono di prendere delle decisioni affrettate. Bizzarri gli amori che nascono in questo periodo.