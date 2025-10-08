Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cosa accadrà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 ottobre 2025 tratto in parte dal Corriere? Scopriamolo con le previsioni zodiacali per amore, lavoro e fortuna negli incontri, ricordando sempre che non bisogna crederci ciecamente, ma limitarsi a divertirsi con le stelle e a verificare.

Oroscopo settimanale: le previsioni di Paolo Fox fino al 12 ottobre 2025

ARIETE: periodo protetto, ma attenzione alle tensioni che possono nascere in famiglia e in amore. Vanno tenute sotto controllo le incomprensioni. C’è una distanza da colmare. Venere in opposizione dal 13 ottobre. Settimana di pieno lavoro, non bisogna esagerare con le polemiche. Programmi da rivedere, ma con successo finale.

TORO: l’oroscopo di questa settimana premia le emozioni e sono anche più liberi di agire. Venere in ottima forma. Possono riprendere certi contatti. I rapporti con buone basi risanano. Possono ritenersi soddisfatti sul piano professionale. Possono anche realizzare qualcosa di importante, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

GEMELLI: non è il caso di tornare sui loro passi se di recente hanno chiuso qualcosa di importante. Si possono scoprire innamorati. Settimana presa dalle questioni di carattere pratico. C’è qualche piccola ansia. Le motivazioni sono ottime. c’è voglia di vincere.

CANCRO: i nati sotto questo segno possono rimettere in discussione tante cose. Se devono chiarire qualcosa in famiglia possono farlo tra oggi e domani. La saggezza premia anche perché Giove è nel segno. Alcuni sono a caccia di lavoro o di soldi per via di alcune spese impreviste.

LEONE: stanno lavorando molto e infatti ci sono delle pressioni. Presenza di Venere favorevole dal 13 ottobre. Alcuni trovano un nuovo oggetto del desiderio. Marcia bene la professione. Possono visionare la possibilità di un nuovo lavoro. Bene i nuovi contatti.

VERGINE: settimana rilevante per i rapporti affettivi. Possono trovare una via d’uscita grazie a Venere. Disimpegno determinato dalla posizione di Giove. Attenzione alle proposte che arrivano sul piano professionale. Risultati immediati possono ritardare. Percorso libero da difficoltà estreme.