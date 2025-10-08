Svelato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox (6-12 ottobre 2025): le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 ottobre 2025 (tratto dal Corriere) per quanto riguarda la sfera professionale, sentimentale e quella legata alla fortuna negli incontri.

BILANCIA: periodo che li spinge a riflettere in maniera poco razionale ed equilibrata. Attenzione alle proposte che arrivano. Idee più chiare con Venere. Bel periodo di semina, ma anche di raccolta. Settimana utile per meditare e progettare qualcosa di importante. I pensieri negativi possono svanire come neve al sole.

SCORPIONE: Venere positiva, le complicazioni in amore si possono risolvere. Certi problemi del passato sono nati per malintesi. Meglio non tornare sui vecchi percorsi. Giove in ottimo aspetto. Se avranno successo dipende solo da alcune qualità che hanno. Attenzione solo ai colleghi invidiosi.

SAGITTARIO: c’è insoddisfazione nella sfera sentimentale, meglio non tirare la corda. C’è chi pensa a un nuovo legame. Alcuni potrebbero scambiare l’orgoglio per freddezza. Situazione di rinnovamento sul lavoro. Non devono fare troppo affidamento sui soldi perché ce ne sono pochi. Alcune questioni legali sono ancora in sospeso.

CAPRICORNO: periodo di mutazioni per i nati sotto questo segno. Il passato ha messo alla prova anche i rapporti più collaudati. Non bisogna dare troppo peso alle parole. Periodo ok sul lavoro. Possono pure discutere nuovi termini oppure un rinnovo. Lo stress, però, non manca.

ACQUARIO: i rapporti sentimenti questa settimana sono da tenere sotto controllo. Non è detto che manchi l’amore. Non devono innamorarsi di qualcuno di irraggiungibile. Alcuni conti sul lavoro non quadrano affatto. Meglio non agitare le acque proprio oggi. Ci sono degli alti e bassi a cui far fronte.

PESCI: sono tesi per colpa di alcune questioni di lavoro che non si sono risolte. Tensioni possibili con il partner. Rischiano di vivere qualche tensione. Cielo interessante per l’amore. Tra sabato e domenica c’è un buon recupero, fa sapere l’oroscopo di Paolo Fox.