Oroscopo settimanale Paolo Fox, 9-14 maggio 2023/ Classifica segni, I Fatti Vostri

E’ martedì 9 maggio 2023, e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. In diretta su Rai Due, presso il programma cult I Fatti Vostri, spazio alla consueta classifica dei segni zodiacali, dalla posizione peggiore alla migliore.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Leone, Bilancia

“Ariete, siete un po’ perplessi. Siete un po’ testardi quindi vi trovate spesso in battaglia. In questa settimana è possibile dei momenti in cui perderete le staffe ed è meglio fuggire per gli altri. Leone, dovete farvi due conti oppure siete in fibrillazione in attesa di una notizia, un incarico o qualcosa di importante. Attenzione ai rapporti con i parenti soprattutto se c’è da discutere di soldi. Cercate di farvi scivolare le cose addosso. Bilancia, non tornano i tempi cupi, ma è molto probabile che siate un po’ nervosi e pronti a cambiare vita, forse per via di una piccola delusione per un progetto o un programma. Cambieranno alcune situazioni e ciò vi porterà bene, più si cambia e meglio è. Dovete trovare la quadratura del cerchio per cercare di stare meglio”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Scorpione, Capricorno, Gemelli

“Vergine, nono posto. Siete a bordo di un treno che farà sosta ad una stazione dove passerà un altro treno per portarvi a destinazione, l’importante è l’arrivo anche se è un po’ scomodo viaggiare così. Chi scende da un ruolo presto cavalcherà altro, per l’amore stelle più tranquille rispetto al mese scorso. Scorpione, ottavo posto. Avete bisogno di lotta, competizione e complicazioni in amore. Non esagerate però. Capricorno, settimo posto, in attesa di grandi vittorie, se avete un’idea importante dalla prossima settimana scatenerete l’inferno, ottime novità. Gemelli, necessità di fermarsi perchè fate sempre cento cose, il fisico ha bisogno di recupero, serve un po’ di tranquillità e serenità, cercatele nelle cose che amate di più, come il teatro, il cinema, un libro”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Acquario, Pesci, Toro, Cancro

Quali saranno i migliori segni di oggi? Lo scopriamo nelle prime posizioni della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi: “Sagittario, parentesi speciale per i sentimenti. Divertitevi se non vi piacciono i rapporti fissi. Acquario, quarto posto, dovete fare cose in più, inventare e fare ciò che non fanno gli altri. Ci saranno dei bivi e situazioni nuove, amore tranquillo. Pesci, terzo posto, avete voglia di rimettervi in gioco, ci saranno giornate che verranno incontro ai vostri desideri. Toro, c’è un rinnovo, un accordo, state facendo cose importanti, l’amore c’è, primo posto per il Cancro, è iniziata la fase di trasformazione che vi porterà lontano anche a livello amoroso, doppia passione e spero qualche fortuna in più”.

