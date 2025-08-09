Oroscopo settimanale Paolo Fox: amore al centro per Toro, pace per Cancro e Gemelli, Vergine ancora alle prese con dubbi e stanchezza

Pronti a scoprire l’Oroscopo settimanale Paolo Fox? Tante novità ci attendono nei prossimi giorni. Per alcuni segni sarà il momento giusto per rallentare, altri riusciranno a schiarirsi le idee dopo un periodo molto difficile e confusionario. Passiamo subito a vedere cosa ci riservano le stelle in questa settimana di agosto per i primi sei segni dello Zodiaco.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: si prospetta una settimana piena di cose da fare per gli amici dell’Ariete. Dovete chiarire le cose rimaste in sospeso e pensare bene se volete portare avanti alcune relazioni che vi fanno solo male. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox raccomanda di essere sempre sinceri ma di parlare agli altri con gentilezza anche quando si dice la verità. In questo periodo serve dialogo per andare avanti.

TORO: per i nati sotto il segno del Toro sta per arrivare una settimana molto positiva. In amore state provando tanta dolcezza e gentilezza. In questi giorni ridefinite l’organizzazione di una nuova routine. E a proposito di organizzazione, procuratevi un’agenda: spesso dimenticate alcune cose importanti.

GEMELLI: vi godete qualche giorno leggero dopo un lungo periodo di stress che vi ha provati mentalmente e fisicamente. Per fortuna, si chiariscono tutti i diverbi con l partner, mentre a lavoro torna la concentrazione che cercavate ormai da tanto tempo. Oltre alla vostra professione, ricevete anche proposte creative che vi terranno impegnati in qualcosa di piacevole.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Leone non essere avventato!

CANCRO: i nati sotto il segno del Cancro vivono una settimana simile a quella dei colleghi Gemelli. Anche voi gustate la serenità dopo tanto lavoro, anche se dovete sforzarvi un po’ di più per trovare spazi di relax nella vostra vita. Secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox a lavoro va tutto bene, e non mancheranno alcune sorprese: fatevi guidare dal cuore per fare la scelta migliore.

LEONE: cari amici Leone, è il vostro mese! Siete entusiasti, appassionati, e sfoggiate tutta la vostra regalità al mondo. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi vede coltivare relazioni molto concrete e sane, ma in questo periodo sarebbe meglio non prendere decisioni troppo importanti. Verranno mesi più stabili.

VERGINE: ed eccoci con l’Oroscopo settimanale Paolo Fox per i nati sotto il segno della Vergine, che si trovano un po’ in crisi e confusi. Purtroppo avete perso tanta energia nell’ultimo mese, correndo dietro a problemi che vi hanno solo scaricati. In amore sta andando tutto molto bene, e avete chiarito ogni litigio. Il lavoro procede per il meglio, e i pianeti vi aiutano molto nelle finanze.