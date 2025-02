Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni dal 17 al 23 febbraio 2025 per i primi sei segni zodiacali

Oggi, sabato 15 febbraio, tornano le previsioni per l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che, come ogni fine settimana, svela le previsioni per i giorni che vanno dal 17 al 23 febbraio 2025. L’astrologo più famoso della televisione italiana svela così le previsioni delle stelle in campo sentimentale e professionale per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Cosa prevedono, dunque, le stelle per i primi sei segni zodiacali? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 17 al 23 febbraio 2025: prudenza per il Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Ariete, l’amore potrebbe essere movimentato. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche sfida importante che, però, affrontata con le giuste modalità, potrebbe rivelarsi una benedizione per il futuro professionale. La fortuna, per il momento, non è dalla vostra parte ma è importante non abbattersi. Le stelle consigliano al Toro di essere prudente e di tenere le spese sotto controllo. In amore, i single hanno buone occasioni di avere degli incontri e di riscaldare il cuore. Attenzione alla carriera a cui dovete dedicare maggiore attenzione.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, l’amore, la prossima settimana, potrebbe essere un po’ sottotono. Se hai una relazione, non aspettatevi grandi gesti romantici dal partner. Sul fronte finanziario, invece, ci sono margini per migliorare la posizione facendo, però, molta attenzione alle spese.

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Cancro potrebbero ricevere piacevoli sorprese. Attenzione alla carriera: restate concentrati sui vostri obiettivi e cercate di non farvi distrarre da piccoli dettagli. Prudenza per la situazione finanziaria che potrebbe avere alti e bassi. Montagna russa in amore per i nati sotto il segno del Leone che potrebbero sentirsi leggermente spaesati non capendo totalmente la situazione. La situazione finanziaria, invece, sarà particolarmente brillante e non si esclude l’arrivo di sorprese positive.

La Vergine, invece, potrebbe avere delle sorprese grazie all’intuito. In amore, i nati del segno potrebbero ritrovarsi davanti a qualche sfida mentre sul lavoro ci saranno occasioni per crescere. La fortuna sarà dalla vostra parte e la situazione finanziaria resterà stabile.