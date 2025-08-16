Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025: scopriamo cosa dice il famoso astrologo sui primi sei segni dello zodiaco.

Eccoci con il consueto Oroscopo settimanale Paolo Fox e stavolta andiamo a scoprire cosa ci riservano le stelle per la settimana dal 18 al 24 agosto 2025. Per molti segni questo è il momento della lentezza, mentre altri non riescono ancora a fermarsi del tutto. Ma fate attenzione, dovete preservare le vostre energie!

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025: Ariete, Toro, Gemelli

ARIETE: finalmente, cari Ariete vi sentite pieni di energia e di vitalità! Per voi è arrivato il momento di volare altissimo e continuare a lavorare sulle vostre relazioni. Dopo tanto tempo ritrovate la determinazione che non avete avuto inn tutti questi mesi e tornano ad aprirsi porte importanti a livello lavorativo. La vostra autostima ne risente positivamente!

TORO: i nati sotto il segno del Toro devono faticare ancora un po’ per ottenere le ricompense che meritano. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi vuole un po’ più calmi e pazienti: dovete continuare a fare le cose ma in modo più tranquillo. Presto avrete le risposte che state cercando.

GEMELLI: carissimi Gemelli, forse è tornata un po’ di voglia di fare. Negli ultimi mesi pensavate di avere le energie esaurite, ma oggi siete pronti a lasciarvi sorprendere dalla vita. Se il corpo ha bisogno di riposare, la vostra energia mentale è al top. Sfruttate questa forza per realizzare il sogno che avete abbandonato da qualche tempo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025: Cancro, Leone, Vergine

CANCRO: cari amici del Cancro, in amore siete davvero confusi! Non sapete cosa provate per il partner e traballa un sentimento che prima era solido. Per risolvere questo garbuglio è meglio confidarvi con qualcuno che amate molto, potrebbe aiutarvi a capire cosa state cercando.

LEONE: i nati sotto il segno del Leone sono estremamente carismatici e potenti. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi vede attorniati da una schiera di ammiratori, che vi stimano per il vostro impatto nel mondo. In amore state facendo grandi passi avanti con il partner. Cosa fare questa settimana? Godersi questo tappeto rosso da re e regine.

VERGINE: amici della Vergine, voi siete ancora pieni di idee da riordinare e in un turbine di emozioni da comprendere meglio. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi vede ritrovare un po’ di tranquillità dopo il caos dei giorni precedenti. Cercate però di non stancarvi troppo, le energie sono preziosissime!