Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025: l'oroscopo per gli ultimi sei segni dello Zodiaco.

Eccoci con la seconda parte dell’Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025. Dopo aver letto cosa spetta ai primi sei segni dello Zodiaco continuiamo con i prossimi: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025: Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: cari Bilancia, anche voi ritrovate una bellissima armonia in questi giorni di agosto. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi vede pacifici, avete solo voglia di perdonare il prossimo e le tensioni che si sono create in passato. Fate bene ad alleggerire completamente il vostro cuore in vista di un nuovo periodo autunnale.

SCORPIONE: amici Scorpione, è il vostro momento riflessivo per eccellenza. Imparate a ‘stare’ nelle emozioni, a capire cosa vi sta comunicando il cuore, senza giudizio per quello che provate. Avete voglia di serenità e di rapporti veri: seguite ciò che sentite e raccoglierete i frutti di questa lezione importante.

SAGITTARIO: i nati sotto il segno del Sagittario sono al limite delle forze. Avete bisogno di fermarvi, staccare la spina. Siete out dal punto di vista energetico. Prendetevi una pausa e uscite con gli amici, questo potrebbe portarvi a conoscere nuove persone pronte a cambiarvi la vita!

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 18 al 24 agosto 2025: Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: cari Capricorno, questo è un periodo di fortissima crisi per voi. Crollano tutte le vostre certezze e vi sentite molto persi un po’ come il ‘Viandante nel mare di nebbia’, celebre quadro. Ma proprio come il protagonista dell’opera, fermatevi e guardate l’immenso di fronte a voi, nulla è ancora perso. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox vi consiglia di accettare l’aiuto di qualcuno che vi vuole bene.

ACQUARIO: i nati sotto il segno dell’Acquario sono sommersi dai cambiamenti e dalle novità. Fortunatamente, avevate voglia di trasformazione e per questo motivo non esitate a cogliere al volo le nuove opportunità della vita. Ma attenzione, non perdete di vista la solidità e il binario su cui siete saliti ormai da un po!

PESCI: continua l’Oroscopo settimanale Paolo Fox con gli amici dei Pesci. Dolci, sensibili più che mai e sempre pronti a dare una mano a chi amate. Anche voi avete bisogno di risoluzione: fate pace con gli altri e soprattutto con la vostra anima.