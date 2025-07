Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali.

Cosa prevede l’Oroscopo settimanale Paolo Fox per questa fantastica settimana di Luglio? Cercando di sopravvivere al caldo, andiamo a scoprire le previsioni degli ultimi sei segni dello zodiaco secondo il celebre astrologo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025

I nati sotto il segno della Bilancia sono finalmente nella loro fase più grande di rinascita. In amore siete condotti dalla passione, e i single potrebbero finalmente trovare la vera anima gemella dopo tanto tempo. A lavoro c’è bisogno di cautela e di fare le cose con calma senza prendere troppi impegni che potrebbero solo ostacolare il vostro percorso. Attenzione poi al fisico che risulta indebolito dalle notti insonni e dal troppo stress di queste settimane.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025/ Ariete riceve una risposta che cambia tutto!

Si passa allo Scorpione che trova Venere in opposizione. Nasce la possibilità di instaurare una relazione amorosa con un amico che state conoscendo. In ambito professionale si prospetta un periodo favorevole per ricevere una proposta di lavoro che potrebbe cambiarvi la vita. Per il resto, prendetevela con calma e curate al meglio il vostro corpo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 30 giugno-6 luglio 2025/ Pesci creativi, Acquario all'apice

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Gli amici del Sagittario vedono Venere in opposizione, ma niente paura, questo vi porterà ad essere più riflessivi in amore. Infatti, avete solo bisogno di serenità e di vivere le cose a modo vostro con la leggerezza che vi contraddistingue. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox, a lavoro siete produttivi e state migliorando sempre di più! Potrebbe affacciarsi l’opportunità di una provvigione. Recuperate le forze nei prossimi giorni perchè si prospetta un periodo energeticamente carico.

I nati sotto il segno del Capricorno hanno gran bisogno di pace, ma soprattutto di innamoramento. Questo 2025 vi ha tolto tanta vita sentimentale poichè vi siete dedicati quasi completamente a lavoro. Infatti, è tempo di riposo e di fare attenzione alle persone giuste che vi gravitano intorno in ambito professionale. Calo di energia nel weekend, ma Marte vi aiuterà a mantenervi in forma.

Oroscopo Paolo Fox mese di luglio 2025, previsioni segno per segno/ Leone trova l'amore, Vergine bloccati

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Eccoci giunti agli amici Acquario che dopo un periodo di tristezze e delusioni potrebbero finalmente trovare il partner ideale. In amore siete nel momento perfetto per voltare pagina. Grandi tensioni invece a lavoro dove dovete prendere in mano la situazione e discutere di un contratto che non vi sta rendendo soddisfatti. Sul fronte benessere potreste trovarvi decisamente stanchi durante il fine settimana.

Carissimi Pesci, l’oroscopo settimanale Paolo Fox vi vede pieni di dubbi e incertezze, e questo potrebbe riversarsi anche sulla vostra famiglia. Attenzione a preservare l’amore per il partner e non farvi schiacciare dalle tensioni. Giove vi rende pronti ad osare in ambito lavorativo mentre sarete sotto stress all’inizio della prossima settimana.