Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025: previsioni dei primi sei segni dello Zodiaco. Cosa svelano le stelle secondo l'astrologo?

Torna l’oroscopo settimanale Paolo Fox con le nuove previsioni per i giorni che vanno dal 30 giugno fino al 6 luglio 2025! Andiamo a scoprire cosa riservano le stelle ai primi sei segni dello zodiaco in tema di amore, salute, fortuna e benessere. Chi sarà il segno più fortunato fra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 30 giugno-6 luglio 2025/ Pesci creativi, Acquario all'apice

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Per gli amici dell’Ariete si parte con una buona notizia! In amore ci sarà un periodo di pace con il partner dopo mesi un po’ litigarelli. Sempre meglio far valere le proprie esigenze e rimanere sinceri al 100%. A lavoro grandi progetti ma è ora di ottenere soddisfazioni dai tuoi superiori: questa settimana potresti ricevere un’opportunità che arriva ‘da lontano’. In tema benessere, l’oroscopo settimanale Paolo Fox ti avvisa di mantenerti lontano dallo stress.

Oroscopo Paolo Fox mese di luglio 2025, previsioni segno per segno/ Leone trova l'amore, Vergine bloccati

I nati sotto il segno del Toro hanno da poco finito di combattere lunghe battaglie ma finalmente si prospettano giorni buoni. In amore siete carichi di passione mentre arriva una risposta importante a lavoro. Attenzione a studiare bene ogni mossa prima di mettere in atto qualsiasi cambiamento. Per quanto riguarda il benessere siete energici e recupererete la forza nel corso di questi mesi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Passiamo al segno dei Gemelli, con un transito di Venere che vede l’arrivo di qualcuno che potrebbe entrare prepotentemente nel tuo cuore, soprattutto se stai vivendo una relazione stanca. A lavoro, grazie a Marte siete stanchi ma state riprendendo alla grande dati i nuovi stimoli messi a disposizione dalla vostra attività professionale. Anche in salute, buone notizie! Venere vi aiuta a mantenere un’ottima forma fisica.

Oroscopo weekend Paolo Fox previsioni 28-29 giugno 2025/ Toro, le parole pesano! Capricorno sereni in amore

Continuiamo l’oroscopo settimanale Paolo Fox con gli amici del Cancro che stanno vivendo un periodo di grande trasformazione interiore. In questo periodo anche la vostra relazione sentimentale potrebbe essere messa a dura prova, ma non disperate, arriverà il sereno. A lavoro vi prenderete finalmente una grossa rivincita, soprattutto dopo mesi in cui state dando il massimo in ambito professionale. Riguardo al benessere e alla salute, siete stanchi e dovete concedervi qualche giorno di riposo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 30 giugno al 6 luglio 2025

I nati sotto il segno del Leone stanno vivendo un momento di forte tensione amorosa, ma è necessario attraversare questa tempesta per trovare la pace. Siete aperti a nuove proposte lavorative, e durante questi giorni potreste ricevere la chiamata di un amico che vi vuole coinvolgere in un progetto. Accettatelo! Riguardo al benessere, siete un po’ agitati, ma con un po’ di passeggiate all’aria aperta potrebbe risolversi tutto.

Ed eccoci giunti al segno della Vergine, che con coraggio e tanta forza sta cercando di risolvere tutti i conflitti in amore per vivere un periodo più sereno. A lavoro nascono nuovi progetti ma ci vorrà pazienza affinchè si realizzino tutti quanti. In salute, fate attenzione a riposarvi e a riprendere in mano l’esercizio fisico.