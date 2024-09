Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 9 al 15 settembre 2024: da Ariete a Gemelli

Settembre è appena iniziato, e tutti sono in attesa di scoprire cosa ci riserva questo autunno meraviglioso. A svelare le previsioni astrologiche è Paolo Fox, che ha da poco rilasciato l’oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2024. Come sempre, i suoi pronostici vengono pubblicati a Latte e Miele e al programma “I fatti vostri”. Vediamo dunque l’Oroscopo settimanale Paolo Fox iniziando dai primi sei segni dello zodiaco: cosa ci riservano le stelle?

ARIETE: si parte dagli Ariete, primo segno in assoluto dello zodiaco. Questo è un periodo pieno di sorprese anche se non mancano le difficoltà finanziarie dell’ultimo periodo. Dopo un agosto di relax avete però le forze sufficienti per farcela da soli e rialzarvi come si deve. Coraggio!

TORO: gli amici del Toro potrebbero sentirsi un po’ spaesati durante questo periodo di metà settembre. L’oroscopo settimanale Paolo Fox parla di un momento di stallo anche sotto il punto di vista della carriera. In amore però ci sono buone notizie: un incontro è dietro l’angolo!

GEMELLI: in questo periodo la fortuna sembra scarseggiare anche per il segno dei Gemelli. Alti e bassi in tutto! In amore e a livello economico. Non temete! L’oroscopo settimanale di Paolo Fox prevede una bella opportunità lavorativa che vi attende. In questo periodo, sfruttate tutta la vostra creatività!

Previsioni da Cancro a Vergine: Oroscopo settimanale Paolo Fox

CANCRO: proseguiamo con gli amici del Cancro, che hanno vissuto un’estate un po’ movimentata. Finalmente le cose vanno meglio, anche se non tutto è risolto come si deve. In amore tante sorprese, mentre a lavoro, come sempre, stai andando benissimo. A metà settembre è d’obbligo tenere alte le energie e occuparsi della propria salute!

LEONE: per i nati sotto il segno del Cancro, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox avvisa che ci sarà un periodo di grandi alti e bassi. Un ondeggiare che potrebbe farvi sentire un po’ in bilico. La fortuna non sembra girare per il verso giusto, a differenza di agosto in cui eravate al top. Gli ostacoli sul lavoro verranno però compensati dalle finanze stabili.

VERGINE: eccoci giunti all’ultimo dei primi sei segni dello zodiaco. L’oroscopo settimanale Paolo Fox non dimentica gli amici della Vergine, che vedono un settembre fortunato in amore. Importante è però non trascurare la salute: avete bisogno di stare bene per affrontare la nuova annata lavorativa.