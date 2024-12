Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco dal 9 al 16 dicembre 2024

Dopo le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco, arrivano anche quelle per gli ultimi sei segni, valide per la settimana che va dal 9 al 16 dicembre 2024. Paolo Fox torna così con le sue previsioni per dare consigli su come affrontare imprevisti che tutti incontrano sia nella sfera professionale che sentimentale, ma cosa prevedono esattamente le stelle? Andiamo a scoprire tutte le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, nei giorni che vanno dal 9 al 16 dicembre 2024, i nati sotto il segno della Bilancia saranno spinti da un senso di equilibrio. Sul lavoro, una proposta interessante potrebbe cambiate le vostre prospettive professionali. In amore, invece, sarà importante cercare il dialogo con il partner.

Settimana stimolante e ricca di intuizioni vincenti sul lavoro per i nati sotto il segno dello Scorpione che dovranno essere bravi a proporre le proprie idee senza paura di ricevere un no. In amore, invece, aprite il vostro cuore al partner per creare un rapporto stabile e profondo. Nuovi incontri per il Sagittario che, sul lavoro, potrete portare avanti progetti interessanti. In amore, chi è single, potrebbe vivere nuove emozioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Capricorno avranno tutte le energie necessarie per concentrarsi e raggiungere i propri obiettivi. Sul lavoro potrebbe arrivare una svolta inaspettata mentre in amore le relazioni stabili troveranno il modo per diventare ancora più forti. La creatività dell’Acquario sarà premiata sul lavoro dove potrebbero arrivare presto importanti riconoscimenti. In amore, il dialogo sarà importante per risolvere eventuali incomprensioni con il partner.

Per i nati sotto il segno dei Pesci, infine, la settimana sarà all’insegna dell’intuizione da utilizzare sul lavoro. Non abbiate paura di proporre nuove idee che potrebbero dare una svolta alla vostra vita professionale. Per i single, potrebbero esserci incontri interessanti.