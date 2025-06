Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’11 al 16 giugno 2025 (tratto dal Corriere.it) per quanto riguarda l’amore, il lavoro e anche la fortuna negli incontri di cui c’è sempre bisogno.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dall'11 al 16 giugno 2025

BILANCIA: sono più ricettivi in amore questa settimana. Sono più vulnerabili ai cambiamenti di umore. L’amore è terreno delicato, anche perché c’è la dissonanza di Mercurio con cui fare i conti. Momento ideale per chi si ritrova a lavorare in proprio. Attenzione perché l’isolamento non è produttivo, anche perché Giove è dissonante.

SCORPIONE: Venere in opposizione può creare delle turbolenze in ambito amoroso. Dubbi in amore? Le relazioni, se solide, possono superare qualsiasi cosa. Sabato e domenica saranno le giornate meno valide in assoluto. Ogni proposta di lavoro va valutata con attenzione. Passaggi importanti in vista, cielo favorevole.

SAGITTARIO: situazione di incertezze sul fronte amoroso. Di cambiamenti radicali non ne hanno voglia. C’è chi preferisce dei rapporti part-time, almeno per il momento. Nebbia all’orizzonte. Luna favorisce incontri occasionali. Periodo propizio per piantare dei semi destinati a crescere nei mesi successivi. La Luna offre una straordinaria energia, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

CAPRICORNO: la settimana è partita sotto il segno dell’agitazione. Arrivano giornate cariche di tensione. Weekend ideale per una riconciliazione in amore. Devono ascoltare il loro cuore e valutare se valga la pena o meno di riaprire un dialogo con una persona del passato.

ACQUARIO: tensione nella situazione sentimentale anche perché Venere è molto pesante in questo periodo. Poco disponibili con gli altri perché sono troppo stanchi. Devono ritrovare un po’ di equilibrio. Non devono lasciarsi sopraffare dai troppi impegni. Stelle più favorevoli per il benessere.

PESCI: finalmente sono dalla loro parte, le stelle. Le scelte sentimentali saranno favorite. Le storie insoddisfacenti andrebbero gettate alle spalle senza pensarci più. Ottime prospettive per l’attività lavorativa. Devono approfittare di questo periodo di rinascita per capire come impostare la rotta verso dei nuovi obiettivi.