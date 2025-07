Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 6 al 13 luglio 2025: previsioni dei segni dello Zodiaco

Torna ancora una volta l’oroscopo settimanale di Paolo Fox con le nuove previsioni per i giorni che vanno dall’8 al 13 luglio 2025. La seconda settimana di luglio 2025 porta con sé un mix di energia e riflessione, grazie ad alcuni transiti chiave. A dare il via ai cambiamenti è stato Urano, entrato in Gemelli il 7, portando un tocco di imprevedibilità che farà bene soprattutto ai segni d’Aria.

Per gli Ariete, spinti da Saturno nel segno, è tempo fermarsi e riflettere. Qualcuno riceverà una risposta che aspettava da tempo, ma non è detto che sia quella che voleva. L’importante, però, è che finalmente si sblocchi qualcosa.

Per i Toro, è ancora un momento di attesa. La Luna Piena del 10 aiuterà a fare chiarezza: chi ha seminato bene potrà finalmente raccogliere, ma non subito. Come menzionato prima, i Gemelli sono i protagonisti inconsapevoli della settimana e chi si è sentito spento ritroverà voglia di agire.

Per il Cancro, è un periodo di introspezione: la Luna piena in opposizione obbliga a guardarsi dentro e, in amore, ci sarà bisogno di dialogo sincero. Dopo settimane confuse, c’è nuova energia per i Leone. L’amore c’è, ma va coltivato con più attenzione e bisogna stare attenti a non pestare i piedi alle persone sbagliate.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: i segni da Ariete a Pesci

Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, i Vergine, precisi come sempre, potrebbero trovarsi davanti a qualche imprevisto che rompe la routine. Per i Bilancia, è il cuore il centro di tutto: Venere vi sostiene e l’amore torna ad avere un ruolo importante. In particolare, chi ha vissuto crisi recenti può finalmente ritrovare armonia.

Gli Scorpione vivono giornate ad alta tensione e il rischio è quello di dire troppo, o troppo poco. La Luna piena aiuta a capire da che parte si sta andando, ma solo se si è disposti a guardare oltre le apparenze.

Dopodiché, invece, i Sagittario hanno voglia di ricominciare e questa settimana le occasioni non mancano. Per i Capricorno, la Luna piena nel segno è un faro puntato dentro. Le scelte fatte nei mesi scorsi chiedono coerenza: chi ha seminato bene ora può consolidare, chi è in bilico dovrà decidere da che parte stare.

Gli Acquario vivono una fase creativa, ma bisogna prendere delle decisioni importanti. Infine, i Pesci si trovano in una settimana fertile ma delicata. In particolare, sul lavoro è il momento di curare i dettagli.