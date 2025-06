La nuova settimana segna ufficialmente l’inizio dell’estate durante la quale tutti hanno voglia di divertirsi, di trascorrere giornate spensierate e di godersi le serate in compagnia degli amici, ma cosa prevedono effettivamente le stelle? Quale segno potrà trascorrere i primi, veri giorni d’estate senza alcun pensiero? A rispondere alla domanda è Paolo Fox che svela le previsioni dell‘oroscopo settimanale dal 16 al 22 giugno 2025.

BILANCIA: Settimana nervosa in cui sarà importante evitare i conflitti in famiglia o con il partner. Sul lavoro, invece, sarà necessario trovare più coraggio per portare avanti le proprie idee o i propri progetti.

SCORPIONE: Sfrutta l’intuito per prendere decisioni importanti sul lavoro mentre in amore arriva il momento di chiudere un ciclo. Le stelle, in questa settimana, ti aiutano a lasciare andare le persone che non vanno più bene nella tua vita.

SAGITTARIO: Chiarezza e sincerità fanno sa sempre parte del tuo vocabolario ma queste settimana faranno parte della tua quotidianità. Se ci sono problemi con il partner, non c’è bisogno di rimandare la conversazione le stelle, infatti, offrono la possibilità di risolvere subito la situazione.

CAPRICORNO: Settimana particolarmente costruttiva durante la quale ci sarà il tempo da dedicare ai progetti e alle persone che amate. Favoriti i rapporti con il Toro e la Vergine.

ACQUARIO: Sarà una settimana in cui le persone del segno si sentiranno divisi a metà tra il desiderio di libertà e quello di trovare un equilibrio familiare. Sul lavoro arriverà una proposta particolare: la parola chiave sarà lasciarsi andare per coglierla al volo.

PESCI: Grandi possibilità di crescere ma anche di grande emotività in una settimana in cui la Luna aiuterà a fare chiarezza su un rapporto che non è del tutto chiaro. In ambito professionale, determinazione e organizzazione saranno le armi vincenti.