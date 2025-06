Voglia di divertimento, di amore per le persone single, ma anche di giornate spensierate in queste calde giornate, ma cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 16 al 22 giugno 2025? A rispondere alla fatidica domanda è Paolo Fox che svela cosa prevedono gli astri per i primi sei segni zodiacali. C’è, dunque, chi vivrà una settimana fortunata sul lavoro e chi, invece, tornerà a sorridere nella vita privata, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 16 al 22 giugno 2025: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Settimana importante per il lavoro con una buona notizia in arrivo che potrà dare una svolta alla vostra posizione. Fondamentale sarà la vostra determinazione nel raggiungere determinati obiettivi. In amore, invece, ci sarà ancora un po’ di nervosismo ma sarà importante evitare scontri cercando, in compenso, il dialogo.

TORO: Occasioni lavorative in arrivo ma per riuscirà a coglierle sarà importante aprire la mente a nuove avventure. Le coppie, dopo un periodo particolare, avranno la possibilità di ritrovare la complicità mentre i single potranno vivere belle emozioni durante il fine settimana ma sarà necessario uscire e procurarsi anche le occasioni di conoscenza.

GEMELLI: Ottimo periodo per chi, in amore, ha vissuto un periodo di crisi. Le stelle vi daranno la possibilità di riavvicinarvi a persone importanti. Favoriti anche i chiarimenti.

CANCRO: Sarà una settimana in cui sarà importante cercare un equilibrio tra esigenze personali e familiari. Attenzione al portafoglio ed evitate acquisti impulsivi. Sul piano sentimentale, sarà importante lasciarsi andare alle emozioni per vivere piacevoli momenti.

LEONE: Settimana decisiva per chi punta alla carriera ma sarà importante mantenere la concentrazione. In campo sentimentale, se ci sono situazioni in sospeso, sarà importante risolverle. Lunedì e giovedì saranno giornate particolarmente favorevoli.

VERGINE: Momento importante per definire la propria posizione lavorativa. Chi è in coppia, la settimana è importante per fare progetti.