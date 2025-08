Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino all'8 agosto 2025: dall'Ariete alla Vergine

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico in questi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno delle situazioni interessanti da monitorare. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere per i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli:

ARIETE: Settimana vivace e piena di iniziative per chi ha voglia di muoversi, sperimentare e socializzare. Se nel vostro cuore c’è qualcuno cercate di agire e dare una sterzata alla vostra vita.

Martina Ceretti, dal set di Ramazzotti a scandalo Bova: "Vi svelo qual è la mia sfida"/ Critiche spietate web

TORO: Settimana di progressi graduali, in cui la pazienza sarà la vostra alleata migliore. Anche se mentalmente potreste accusare un po’ di stanchezza e sentire un po’ di nostalgia.

GEMELLI: al lavoro riuscirete a brillare per intraprendenza e prontezza. Siete un po’ confusi, forse qualche problema in casa potrebbe causarvi un po’ di tensione. Il dialogo potrebbe essere una giusta chiave in questo momento.

Chi è Maria Concetta Schembri di Temptation Island, la pagella/ Web all'attacco: "Protagonista inquietante"

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino all’8 agosto 2025

Non finisce qui, perché secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno altre situazioni con le quali fare i conti, anche per i nati sotto il segno di Leone, Vergine e Cancro. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere dal punto di vista sentimentale, ma anche sul lavoro e in famiglia, con diverse situazioni da monitorare:

LEONE: cercate del tempo da dedicare alle persone alle quali volete bene. State in famiglia, verrete fuori alla lunga grazie alle vostre capacità. Possibili colpi di scena in arrivo.

Paola Toeschi, chi era la moglie di Dodi Battaglia/ Lungo percorso nella malattia

VERGINE: giornate di cambiamento importante: lasciate alle spalle nervosismo e incertezze per aprirvi a giornate più armoniose. Se avete ancora voglia di farlo, sognate ad occhi aperti.

CANCRO: Sul lavoro nulla di eclatante, ma il fine settimana potrebbe segnare l’inizio di un periodo di crescita, alcune giornate nascono in maniera tranquilla. Potrete godere di alcune belle giornate.