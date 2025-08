Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino all'8 agosto 2025: dall'Ariete al Capricorno, cosa potrebbe accadere

Novità in arrivo secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox, non mancheranno sorprese nella settimana 1-8 agosto 2025. Dalla Bilancia allo Scorpione, passando per i nati sotto il segno del Sagittario, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Momenti di fortuna,

BILANCIA: Sarà il momento ideale per fare chiarezza dentro di voi e riflettere su obiettivi e rapporti. In amore avete voglia di momenti intensi e di aprire il vostro cuore.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Io in conflitto di interesse per Sempio? Assolutamente no, vi spiego”

SCORPIONE: l’inizio settimana potrebbe essere teso, con qualche battibecco o fraintendimento nell’aria. Cercate di evitare polemiche sul lavoro, un po’ di fortuna nel fine settimana potrebbe darvi una ventata di freschezza.

SAGITTARIO: alcune giornate potrebbero essere complicate, alcune coppie ritroveranno sintonia e connessione. Sul lavoro sarete presto brillanti e comunicativi. Anche per voi una boccata di fortuna potrebbe regalare sorprese.

Delitto di Garlasco/ Mamma Sempio: “Le telefonate sono il nulla! Dna unghie Chiara forse di Andrea”

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino all’8 agosto 2025

Sempre la settimana che va dall’1 all’8 agosto potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno delle novità intriganti per i nati sotto il segno dell’Acquario, dei Pesci e del Capricorno:

ACQUARIO: la vostra mente corre veloce, in coppia potrete condividere dei bei momenti. Siate concentrati sul lavoro, la fortuna vi assiste e vi darà una mano in alcuni momenti particolari.

PESCI: se avete ancora voglia di innamorarvi, mantenete il cuore aperto. Possibili soddisfazioni in arrivo sul lavoro, una piccola fortuna vi darà una mano e renderà il fine settimana migliore.

Louis Garrel e Laetitia Casta si sono lasciati? L'addio dopo 10 anni e un figlio/ Lui lascia la casa

CAPRICORNO: sarà una settimana di riflessioni e valutazioni, con il desiderio di pianificare tanto ma anche qualche dubbio da chiarire. Ci saranno alcune novità, ascolterete il vostro intuito.