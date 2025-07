Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 17 luglio 2025: dal Sagittario alla Bilancia

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno importanti cambiamenti nella settimana 10-17 luglio 2025. Dalla Bilancia ai nati sotto il segno dei Pesci, questioni di amore e di lavoro, ci saranno diverse novità in questi giorni, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

ACQUARIO: in amore tornano emozioni che riaffiorano dopo momenti spenti. Sul lavoro, nuove idee promettono bene, ma vanno condivise con le persone giuste.

PESCI: Settimana emotiva sotto riflessa da Luna e Nettuno. I sogni potrebbero rivelarsi interessanti e reali. Creatività in aumento, utile anche sul lavoro per chi è andato in cerca di nuovi stimoli.

CAPRICORNO: cercate di chiarire i vostri desideri, sono in arrivo dei cambiamenti sotto diversi fronti per voi. Sorprese sul lavoro, cercate di arrivare pronti all’appuntamento. Ci sono sorprese dietro l’angolo.

Sempre secondo l’esperto di astri Paolo Fox ci saranno altri cambiamenti nella settimana 10-17 luglio 2025. Vediamo per i nati sotto il segno di Sagittario e Scorpione, ma anche la Bilancia. Cambiamenti in amore:

SAGITTARIO: periodo proficuo per chi lavora in squadra. Non trascurare gli affetti: la collaborazione sarà la chiave del successo. Giove entra nel segno e vi darà una sterzata.

SCORPIONE: serve maggiore equilibrio. State alla larga dai giudizi affrettati e parole impulsive. In amore, il dialogo sarà fondamentale e vi aiuterà a scegliere nel modo giusto.

BILANCIA: per quanto riguarda le relazioni ci saranno sorprese, i single potrebbero fare degli incontri molto interessanti. Avete energie per chiudere un progetto molto importante.