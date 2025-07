Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 17 luglio 2025: novità in arrivo dal punto di vista astrologico

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per quanto riguarda la settimana 10-17 luglio 2025. Ci saranno diversi cambiamenti in arrivo e non mancheranno sorprese ed emozioni. Dall’Ariete ai Gemelli, passando per i nati sotto il segno del Leone, vedremo cosa prevedono gli astri in questi giorni:

ARIETE: sarete energici e ben spinti sul lavoro, in amore riuscirete a rafforzare il rapporto con chi vi sta vicino. Avviate nuovi progetti, il momento potrebbe sorridervi per creare qualcosa di intrigante.

TORO: Sole e Mercurio garantiranno un po’ stabilità nei rapporti personali in questi giorni. È il momento ideale per dedicarsi alla casa e al benessere. Sul lavoro, qualcosa si muove. Cercate però di agire con prudenza ed evitate di forzare le situazioni.

GEMELLI: cercate sempre di comunicare, questa sarà la chiave del vostro successo. Cercate di agire con prudenza davanti a tutto ciò che accade e non pressate le situazioni.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 17 luglio 2025: dal Cancro alla Vergine

Non è finita qui, perché i prossimi giorni ci riveleranno delle importanti novità riguardo anche per altri segni dello zodiaco, dal Cancro ai nati sotto il segno della Vergine, vediamo cosa potrebbe accadere secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox.

CANCRO: l’amore cresce se la paura di esporsi viene superata, sono dei passi importanti da fare per il bene di tutti. Otterrete dei risultati solidi e duraturi.

LEONE: Venere riaccende i sentimenti, settimana ideale per rinforzare i legami e per i nuovi incontri in questo periodo. Sul fronte economico ci saranno dei cambiamenti.

VERGINE: c’è qualche questione da risolvere, in amore riuscirete a recuperare molto dopo qualche passo falso. Avete rimandato delle questioni, adesso è giunto il momento di decidere e non rimuginare troppo.