Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dall’11 al 17 novembre 2024

Cosa rivelano le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox per questa nuova settimana, che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2024? Nella puntata de I Fatti Vostri di stamattina su Rai 2 il noto astrologo è come di consueto intervenuto per commentare l’influenza delle stelle sui 12 segni e, in particolare, su come si svilupperanno i prossimi giorni per ognuno di loro, tra amore, lavoro e non solo. Di seguito le previsioni settimanali per la seconda metà dello Zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 11-17 novembre 2024/ Toro al top, Leone in difficoltà

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Bilancia ermetici in amore

BILANCIA: Il cielo vede buone stelle: in amore forse siete diventati un po’ criptici ed ermetici, non vi disponete in maniera positiva verso gli altri, però lasciatevi andare alle emozioni del momento, perché è il periodo migliore per trovare delle soluzioni. Lavoro direi 8, amore 6, potete fare grandi cose in vista del futuro, non vi arrabbiate mi raccomando.

Oroscopo Paolo Fox del mese di novembre 2024/ Ariete ambiziosi, Cancro ‘baciati’ da Venere

SCORPIONE: Queste giornate sono utili per l’amore, per ritrovare un po’ di tranquillità. Solo tra giovedì e venerdì ci sarà qualche piccolo conflitto però preparatevi: anche per voi il 2025 sarà un anno importante. Dovrete fare grandi cose e sarà possibile risolvere anche qualche problema in più. La settimana si propone attiva e sarà domenica la giornata migliore per parlare di sentimenti.

SAGITTARIO: Dico sempre che il Sagittario è quello che ha la valigia pronta nell’armadio, poi magari non la userà mai, però il desiderio di partire, andare lontano e fare altre cose, anche solo per un weekend, è rilevante e lo sarà sempre di più. Il Sole a breve sarà nel vostro segno, Mercurio lo è già, le idee sono vincenti, adesso potete fare qualcosa di più anche per gli altri. Ogni tanto i giudizi degli altri non vi piaceranno e dovrete fare buon viso a cattivo gioco: Giove governa il vostro segno ma è opposto, quindi ogni tanto ci saranno dei contrasti.

Oroscopo Paolo Fox del mese di novembre 2024/ Scorpione in risalto, Acquario pronti a cambiare

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Capricorno risplende di speranza e ottimismo

CAPRICORNO: Tornate in auge, verde speranza, blu cielo: ci sono tutti i colori che portano ottimismo, e l’ottimismo è una vostra carta da giocare. Ogni tanto siete molto critici anche nei confronti di voi stessi: non siete pessimisti ma realisti, e dite che è meglio pensare che le cose non vanno bene e poi stupirsi perché funzionano. Però ogni tanto potete fare uno strappo alla regola.

ACQUARIO: Marte in opposizione colpisce, ma rispondete duramente. L’oroscopo è importante per le relazioni d’amore: più ci avviciniamo alla fine del mese e a dicembre, quando Venere sarà nel segno, più i rapporti con gli altri saranno molto importanti. Lavoro bene: l’Acquario riesce quando non fa la strada che percorrono gli altri, se copia sbaglia, se fa qualcosa di originale vince, quindi cercate una soluzione per fare qualcosa di diverso.

PESCI: Piano piano stiamo risolvendo alcune questioni legate al passato, sappiamo che Mercurio è stato dissonante per molto tempo e c’è una tensione nell’aria che bisogna cercare di risolvere. Quello che vi chiedo è di guardare al futuro con grande fiducia ricordando che, se ci sono questioni di carattere lavorativo ma soprattutto amoroso, bisogna essere un po’ più cauti. È vero che da questa settimana Venere non sarà più contraria, ma è probabile che ci siano state delle perplessità. A volte non vi sentite amati, a volte vi sentite messi da parte, anche se non è così.